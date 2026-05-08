Incendio afectó local comercial en la Alameda: Se reportaron desvíos de tránsito

A primera hora de este viernes se reportó un incendio en el centro de Santiago, en plena Alameda.

De acuerdo a información de Bomberos, el siniestro ocurrió en la intersección de calle Libertad y comenzó en una comercializadora china.

Debido a su propagación, se decretó segunda alarma de incendio.

A las 10:00 horas, la emergencia ya se encuentra controlada.

🔴 AHORA: más imágenes y videos con la respuesta del Cuerpo de Bomberos de Santiago ante 2ª Alarma de #Incendio, declarado en comercializadora china de Av. Libertador Bernardo O’Higgins y Libertad, en la comuna de #Santiago.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/o79sjqzlS2 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) May 8, 2026

13 compañías de bomberos continúan trabajando en el lugar.

La plataforma TransporteInforma comunicó que toda la Alameda al poniente está desviada en avenida Ricardo Cumming al norte y en avenida España al sur.

No se reportaron personas lesionadas.