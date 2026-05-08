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Incendio afectó local comercial en la Alameda: Se reportaron desvíos de tránsito

Por Valentina Sánchez Cárdenas

A primera hora de este viernes se reportó un incendio en el centro de Santiago, en plena Alameda.

De acuerdo a información de Bomberos, el siniestro ocurrió en la intersección de calle Libertad y comenzó en una comercializadora china.

Debido a su propagación, se decretó segunda alarma de incendio.

A las 10:00 horas, la emergencia ya se encuentra controlada.

13 compañías de bomberos continúan trabajando en el lugar.

La plataforma TransporteInforma comunicó que toda la Alameda al poniente está desviada en avenida Ricardo Cumming al norte y en avenida España al sur.

No se reportaron personas lesionadas.

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