Tasas hipotecarias en Chile bajan del 4% por primera vez desde 2021: ¿Qué significa para comprar una vivienda?

Las tasas hipotecarias en Chile volvieron a ubicarse bajo el 4% por primera vez desde 2021, en una señal positiva para quienes buscan comprar una vivienda o evaluar mejores condiciones de financiamiento.

De acuerdo con datos del Banco Central, la tasa promedio para créditos de vivienda en UF llegó a 3,98% en abril, por debajo del 4,1% registrado en marzo.

La cifra marca el menor nivel desde noviembre de 2021, cuando el promedio se ubicó en 3,91%, y corta una racha de más de cuatro años con tasas hipotecarias sobre el 4%.

Tasas hipotecarias en Chile bajan a 3,98%

El Banco Central informó que, a diferencia de los créditos comerciales, de comercio exterior y de consumo, las tasas de vivienda disminuyeron durante abril.

En lo que va de 2026, la tasa promedio de los créditos hipotecarios se ubica en torno al 4,06%, por debajo del 4,31% observado durante 2025, según los registros del instituto emisor.

El retroceso ocurre en un escenario en que el costo del financiamiento sigue siendo uno de los principales factores para acceder a una propiedad, especialmente entre familias que buscan comprar su primera vivienda.

¿Qué significa que las tasas hipotecarias bajen del 4%?

La baja puede representar un alivio para las personas que buscan acceder a un crédito hipotecario, ya que una menor tasa de interés puede reducir el dividendo mensual o mejorar la capacidad de endeudamiento.

Sin embargo, el acceso al financiamiento no depende solo de la tasa. Los bancos también evalúan el pie disponible, los ingresos del solicitante, su nivel de endeudamiento, el historial financiero, el plazo del crédito, el valor de la propiedad y la evolución de la UF.

¿Conviene pedir un crédito hipotecario ahora?

La caída bajo el 4% mejora las condiciones frente a los registros de los últimos años, pero las tasas todavía están lejos de los mínimos vistos durante la pandemia, cuando los créditos hipotecarios llegaron a niveles cercanos al 2%.

Por eso, especialistas suelen recomendar comparar ofertas entre bancos, revisar el costo total del crédito y no mirar únicamente la tasa publicada. También es relevante evaluar seguros asociados, comisiones, plazo del financiamiento y requisitos de aprobación.

En términos prácticos, una tasa más baja puede beneficiar tanto a quienes buscan comprar una vivienda como a quienes evalúan refinanciar un crédito vigente, aunque el efecto final dependerá de las condiciones particulares de cada operación.