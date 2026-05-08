Al menos tres personas fallecidas y tres lesionadas en accidente en Ruta 5 Sur protagonizado por motocicletas

Al menos tres fallecidos y tres lesionados dejó un accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte, en el límite de las comunas de Lampa y Colina.
De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió la madrugada de este viernes a la altura del kilómetro 16 en dirección al sur y cinco motocicletas participaron del siniestro vial.
El teniente Francisco Rodríguez, oficial de Ronda Prefectura de Tránsito y Carreteras, informó que “a la llegada de los funcionarios, pudieron constatar que se encontraban tres personas fallecidas, tres personas lesionadas y cinco motocicletas que habrían participado en este accidente”.
Luego de entregar los antecedentes al Ministerio Público, la institución instruyó que personal de la SIAT y de la SIP realice las diligencias investigativas, con el fin de determinar las circunstancias del hecho.
Respecto a los fallecidos, corresponderían a dos hombres y a una mujer, mientras que los tres lesionados serían todos hombres, quienes estarían detenidos por su “participación en accidente de tránsito con resultado de muerte”.
El teniente Rodríguez también explicó que en el lugar del accidente había un camión en medio de la calzada, el cual “es un testigo presencial de los hechos”.
“El camión no tuvo participación en el accidente, pero sin embargo se encuentra en el lugar, ya que, como fue un testigo presencial, el personal policial estaba obteniendo declaración de la persona”, añadió.
Actualización (06:35). Todas las pistas HABILITADAS en #Ruta5Norte al sur, altura del km. 16 sector La Montaña en #Quilicura, tras término de procedimiento policial por fallecimiento de motoristas en siniestro vial registrado durante la noche. Terminado desvío hacia calle local pic.twitter.com/50SpvJZ8eC
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 8, 2026
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