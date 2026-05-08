Bonos para familias en mayo: Revisa los montos, requisitos y quiénes pueden recibir los beneficios

Durante mayo, las familias en Chile pueden acceder a una serie de bonos y beneficios económicos entregados por el Estado, con montos que dependen del tipo de aporte, la situación del hogar y el cumplimiento de ciertos requisitos.

Entre los pagos disponibles se encuentran la Asignación Familiar, la Asignación Maternal, el Subsidio Único Familiar, el Subsidio Familiar Automático, el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Algunos de estos beneficios se entregan sin necesidad de postulación, mientras que otros requieren acreditar cargas familiares, embarazo, pertenencia al Registro Social de Hogares o participación en programas estatales.

¿Qué bonos para familias se pagan en mayo?

Asignación Familiar: este beneficio está dirigido a trabajadores dependientes, independientes y pensionados que tengan cargas familiares acreditadas. El monto se paga por cada carga y varía según el ingreso mensual del beneficiario.

Los montos vigentes son de $22.007 por carga para quienes tengan ingresos de hasta $586.227; $13.505 por carga para sueldos entre $586.228 y $856.247; y $4.276 por carga para ingresos entre $856.248 y $1.335.450. Quienes superen el tramo máximo no tienen derecho al pago del beneficio.

En el caso de trabajadores dependientes, el aporte se incluye en la remuneración mensual. Para independientes que emiten boletas de honorarios, el pago se realiza mediante la devolución de impuestos del año siguiente.

Asignación Maternal: funciona con montos equivalentes a la Asignación Familiar y está dirigida a trabajadoras embarazadas o trabajadores cuyas cónyuges embarazadas sean carga familiar. Se puede solicitar desde el quinto mes de gestación y se paga de forma retroactiva por todo el período de embarazo.

Subsidio Único Familiar: está destinado a madres, padres, tutores o tutoras que no cuentan con previsión social y pertenecen al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

El beneficio entrega $22.007 mensuales por carga familiar. Si la persona causante tiene una discapacidad acreditada, el monto aumenta a $44.014, de acuerdo con ChileAtiende.

Subsidio Familiar Automático: se entrega sin postulación a niños, niñas y adolescentes que cumplen los requisitos definidos para el beneficio. El monto también es de $22.007 por causante y sube a $44.014 en caso de discapacidad acreditada.

Este aporte es incompatible con la Asignación Familiar, el Subsidio Único Familiar tradicional y otras prestaciones similares.

Beneficios para familias vulnerables

Bono de Protección: también conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte mensual que se entrega por 24 meses a familias usuarias de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

El beneficio no requiere postulación, pero exige haber aceptado la invitación a participar en programas como Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

El pago es de $24.523 durante los primeros seis meses; $18.664 entre el mes 7 y el mes 12; $12.832 entre el mes 13 y el mes 18; y $22.007 entre el mes 19 y el mes 24. Estos valores se reajustan cada 1 de febrero.

Bono Base Familiar: es un aporte mensual no postulable para familias en situación de extrema pobreza que pertenecen al Subsistema Seguridades y Oportunidades.

El beneficio se entrega por hasta 24 meses, siempre que se cumplan los requisitos de ingresos del hogar. Su monto varía según la situación de cada familia, aunque puede alcanzar cerca de $58.594 mensuales.

El pago se mantiene mientras la familia siga bajo la línea de pobreza extrema y cumpla las condiciones del programa.

¿Dónde revisar bonos pendientes con RUT?

Para consultar bonos pendientes con RUT, pagos disponibles, requisitos o fechas específicas, las personas pueden revisar los canales oficiales de ChileAtiende o del Instituto de Previsión Social.

También es recomendable mantener actualizada la información del Registro Social de Hogares, ya que varios beneficios estatales consideran la composición del hogar, los ingresos y el nivel de vulnerabilidad socioeconómica para determinar el acceso a los aportes.