Este lunes el presidente Sebastián Piñera entregó declaraciones respecto al reportaje del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que lo involucra a él y su familia en el cierre de un acuerdo de compraventa del proyecto minero Dominga, con el empresario Carlos Délano, en las Islas Vírgenes Británicas.

Durante el punto de prensa el mandatario negó por completo su participación en la negociación, afirmando que “no hay ningún conflicto de interés”, argumentando que en 2009 se desligó “absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”.

Piñera también aseguró que a partir de ese año, no tuvo conocimiento ni información de las decisiones de inversión del proyecto minero.

Además, el jefe de Estado emplazó a quienes lo han cuestionado por esta situación, asegurando que toda la información al respecto ya era conocida por la opinión pública y que fue sobreseído por la Fiscalía, al considerar que los antecedentes no eran suficientes para continuar con las indagatorias.

Lee también: Pandora Papers salpica a 14 líderes latinoamericanos que están implicados en negocios en paraísos fiscales

“Con respecto a la venta de minera Dominga el año 2010, los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y, además, fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017″, aseguró el empresario.

Sin embargo, a pocos minutos de estas aseveraciones, el abogado querellante de los casos Dominga y Exalmar, Fernando Monsalve, contravino los dichos del presidente de la República, detallando que el fiscal a cargo de la causa, Manuel Guerra, realmente no habría investigado los antecedentes sobre la cláusula de compraventa de la minera y que lo que se sobreseyó fue la investigación en torno al caso Exalmar.

No es novedad.. PIÑERA miente descaradamente! Ya el 2017 solicitamos diligencias para que l@s chilen@s conociéramos la verdad! El fiscal Guerra NO investigó, No quiso dar curso a las diligencias incluso que reiteramos ! Hoy y siempre enfrentaremos a los corruptos! pic.twitter.com/9bXpyYFRrl

— fernando monsalve (@fmonsalve2011) October 4, 2021