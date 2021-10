Este lunes, el presidente Sebastián Piñera dio una declaración pública luego de que se publicara una investigación que señala que la familia del mandatario y la del empresario Carlos Délano cerraron un acuerdo de compraventa del proyecto Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, conocidas por ser un paraíso fiscal.

En la instancia, el mandatario respondió a CNN Chile sobre tres hechos que quedaron en entredicho a propósito de la controversia en el marco del denominado Pandora Papers: su decisión de terminar con Barrancones, no haber firmado el decreto que protege la zona donde se emplazaría el proyecto Dominga y que no se haya firmado el Acuerdo de Escazú.

“Son tres hechos que no tienen ninguna relación con el caso de Dominga”, aseguró el mandatario.

1. Acuerdo de Escazú

Al ser consultado por las razones que han llevado al mandatario a no firmar el Acuerdo de Escazú, este argumentó que “hace muy pocos días atrás, el congreso peruano rechazó Escazú y hay otros países de América Latina que tampoco han firmado”.

“Escazú es un tratado que declara intenciones, sus componentes todavía no están fijos y se van a definir a futuro. Pero, sin embargo, parte de ese tratado puede ser autoejecutable, es decir, que pasa por encima de la ley chilena y lo puede ejecutar cualquier juez”, aseguró.

Añadió que “todo lo bueno que está en Escazú hay que incorporarlo a la legislación chilena, donde nosotros podemos darnos nuestras propias reglas y procedimientos que garanticen la protección del medio ambiente”.

“Por esa razón, creo que es mejor que apliquemos la ley chilena, la podemos perfeccionar más, que someternos a legislaciones que son declaraciones de intensiones y son poco precisas“, afirmó el presidente.

Además, aseguró que la combinación de Escazú con el Pacto de Bogotá podría producir que países vecinos lleven a Chile directo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por “temas relacionados con el medio ambiente”.

“Por eso, como presidente de Chile, hemos determinado que el Tratado de Escazú no es favorable a los intereses de Chile y por eso no lo he firmado”, aseguró el mandatario.

2. Fin de Barrancones

En el año 2010, el mandatario convenció a la Eléctrica Suez de no construir la Minera Barrancones. “Antes de asumir la presidencia, visité la zona de Punta de Choros e Isla Damas”, aseveró el jefe de Estado.

“Cuando se autorizó la instalación de una planta termoeléctrica a carbón muy cerca de esa zona, a mí me pareció que no era bueno ni para Chile ni para la empresa”, argumentó.

3. Declaración de Área Protegida

Al mandatario también se le consultaron los motivos por los que aún no ha firmado el decreto que protege ambientalmente la zona donde se emplazaría el proyecto minero Dominga.

En este contexto, aseguró que se trata de un “tema que pasa por un procedimiento” donde hay comisiones, expertos e informes.

“Quiero decir que hay muchas peticiones de declarar áreas de preservación y, por lo tanto, hay que compatibilizar la protección de la naturaleza con permitir un desarrollo sustentable”, concluyó el presidente.