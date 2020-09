5 momentos que dejó la entrevista a José Miguel Insulza en Tolerancia Cero

El abogado y miembro del Partido Socialista, José Miguel Insulza, fue el quinto en someterse a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, en donde abordó el contexto actual del país con la pandemia del coronavirus.

El parlamentario se refirió a los temas clave relacionados con su renuncia a la vicepresidencia de su partido, así como la situación política actual del país.

A continuación, repasamos los 5 momentos de José Miguel Insulza en el quinto capítulo de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

Lee también: 5 momentos que dejó la entrevista a Mario Desbordes en Tolerancia Cero

1. Quiere ser candidato presidencial

“Yo sí quiero naturalmente ser candidato presidencial, yo ya postulé hace pocos años atrás. Ahora sí quiero; ¿voy a llegar? ¿Puedo llegar? Eso dependerá, primero, de que la gente quiera y, segundo, de que las condiciones en que se haga la designación de un candidato presidencial, esta vez, sean un poco distinta a las anteriores, porque no fueron demasiado buenas”.

2. Por su domicilio político

“Por cierto que estoy más cerca del Frente Amplio que del Partido Comunista. Creo estar mucho más de acuerdo, sobretodo con Revolución Democrática. Con Vlado Mirosevic, con Jackson, con toda esa gente. La gran diferencia no es un problema solamente generacional, es que ellos empiezan en la vida política en un periodo de la historia de Chile distinto al que nos tocó vivir a nosotros. No se le puede pedir al FA que tenga gran comprensión con lo que ocurrió en la Concertación, entonces no me molesta que critiquen, me molesta que los míos critiquen. El FA es bastante más socialdemócrata de lo que éramos nosotros en nuestra juventud”.

#ToleranciaCero | José Miguel Insulza se siente cercano al Frente Amplio y no al Partido Comunista: "Estoy muy de acuerdo con Revolución Democrática, con Vlado Mirosevic, con toda esa gente". EN VIVO➡️ https://t.co/b2rltpHO9w pic.twitter.com/oSTcjNSsYS — CNN Chile (@CNNChile) September 21, 2020

Lee también: 5 momentos que dejó la entrevista a Izkia Siches en Tolerancia Cero

3. Sobre las elecciones presidenciales

“En una segunda vuelta yo creo que gana Lavín, sin ninguna duda, porque la gente le tiene menos miedo. Jadue no expresa un compromiso claro con la democracia, al menos Lavín sí”.

#ToleranciaCero | José Miguel Insulza cree que Joaquín Lavín le ganaría a Daniel Jadue en una segunda vuelta presidencial: "La gente le tiene menos miedo a Lavín". EN VIVO➡️ https://t.co/b2rltpHO9w pic.twitter.com/MTR8GMUhcm — CNN Chile (@CNNChile) September 21, 2020

4. Por la postura del PC ante la situación de Venezuela

“No denunciar que ahí hay una dictadura es un error. El PC se niega a reconocer la realidad de Venezuela y eso lo hace difícil, pero no creo que esté proponiendo para Chile una cosa como Venezuela. No cuestiono que en algún momento electoral pueda haber un acuerdo con ellos, en la manera que me garanticen el programa de acá y no de allá”.

#ToleranciaCero | José Miguel Insulza: "No creo que el Partido Comunista esté proponiendo para Chile una cosa como Venezuela". EN VIVO➡️ https://t.co/b2rltpHO9w pic.twitter.com/Ol0Y4ymzrI — CNN Chile (@CNNChile) September 21, 2020

Lee también: 5 momentos que dejó la entrevista a Daniel Jadue en Tolerancia Cero

5. Sobre el regreso de Longueira a la política

“El Longueira que recuerdo es un hombre audaz. Yo creo que ahora el Longueira que irrumpe es el mismo de antes, pero como lo hace después de varios años; la realidad en la cual vivió no es exactamente la misma de ahora. No creo que tenga el peso que tenía antes”.