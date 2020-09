5 momentos que dejó la entrevista a Mario Desbordes en Tolerancia Cero

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, fue el cuarto en someterse a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, en donde abordó el contexto actual del país con la pandemia del coronavirus.

La autoridad se refirió a los temas clave relacionados con su cartera, así como aquellos puntos relevantes sobre el próximo ciclo electoral que deberá enfrentar Chile.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Mario Desbordes en el cuarto capítulo de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

1. Por la extensión del estado de excepción

“El presidente espera poder terminar este estado de excepción mucho antes. Por eso desde el gobierno en algún minuto incluso se habló del 24 de septiembre, luego a lo mejor el 30, porque uno sabe como se comportó el virus después de Fiestas Patrias. Pero lo ideal para el gobierno es no llegar con estado de excepción al plebiscito y ojalá mucho antes terminarlo, pero depende de la evolución del virus”.

2. Sobre las FF.AA.

“Controlo y reviso. Pido que se me informe peso a peso en qué se gastaron. Al menos en las direcciones de inteligencia he hecho la reunión de trabajo y revisión, en cada una de ellas se me informa en detalle. Yo pregunto en qué lo gastó, qué compró, qué arrendó, a quién le pagó esta plata y se me entrega”. Además, expresó que “me parece que el sistema [previsional] que tiene las FF.AA. es razonable, sobre todo si uno la compara con las FF.AA. del resto del mundo”.

3. Sobre el uso de El derecho de vivir en paz por la UDI

“El Derecho de Vivir en Paz como frase en general, yo respeto que es una canción muy simbólica y muy importante de Víctor Jara, pero como frase en sí misma es como las marcas, es un genérico. Yo no me sé las canciones de Víctor Jara, con suerte sé un par de títulos, no me sé las letras. Me enteré que era canción de Víctor Jara cuando empezó la polémica”.

4. Por el 11 de septiembre

“No es un día para celebrar. Es un día que marca momentos amargos para nuestro país. Un quiebre democrático, un hecho negro en la historia de Chile. Marca el quiebre definitivo de nuestra democracia y es un día de luto. No hay duda”.

5. Por los posibles constituyentes

“No puedo dar nombres, porque se me van a quedar algunas fuera. No me gustó esto de decir ‘no pueden estar los mismos de siempre’. Si pudiera estar Camilo Escalona, Soledad Alvear, está bien. No me representa mucho Carlos Larraín, pero representa a un sector de Chile Vamos y por lo tanto, sería legítimo si él pudiera estar”.