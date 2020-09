5 momentos que dejó la entrevista a Izkia Siches en Tolerancia Cero

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, fue la tercera en someterse a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, en donde abordó el contexto actual del país con la pandemia del coronavirus.

La líder gremial se refirió a su postura frente a las elecciones presidenciales del próximo año, a la eventual vuelta a clases de los escolares y a la tensa relación entre el Colmed y el gobierno durante la crisis sanitaria, entre otros temas.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Izkia Siches en el tercer capítulo de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

1. Por posible candidatura presidencial

“Personalmente me interesa el espacio público, pero hoy estamos muy orientados en lo sanitario. Creo que me falta experiencia. Lo descarto”.

2. Sobre su domicilio político

“No me siento identificada con ningún conglomerado. Soy muy conservadora. No me identifico con ninguno de los partidos”.

3. Por la vuelta a clases

“La vacuna no es indispensable para que vuelvan las clases. Hay que entender los impactos que tiene quitar la escolaridad. En mayo planteamos la necesidad de disponer una mesa de Educación”.

4. Por candidaturas de Lavín y Jadue

“Le haría una recomendación los dos. Más que lanzar candidaturas, creo que como ciudadana me vería más atraída por un personaje que no intenta posicionar su nombre, sino que hoy esté construyendo un colectivo; en vez de dividir está tratando de sumar, tanto a la coalición de centro derecha como de centro izquierda, pero también invitando a la gran mayoría de independientes que tiene nuestro país que están muy interesados también en participar”.

5. Sobre la relación del Colmed con el gobierno

“Más que la postura del Colegio, ha sido el gobierno el que ha desechado la colaboración no solamente del Colegio Médico, sino que también de las sociedades científicas y eso me parece un craso error. En materia de autocrítica, deberíamos habernos esforzado mucho más en haber convencido al presidente de otra estrategia”.