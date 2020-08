5 momentos que dejó la entrevista a Daniel Jadue en Tolerancia Cero

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, fue el segundo en someterse a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, en donde abordó el contexto actual del país con la pandemia y su posición para las elecciones presidenciales de 2021.

El jefe comunal se refirió a la definición como socialdemócrata de su par de Las Condes, Joaquín Lavín, a su postura frente al retiro parcial de fondos previsionales, al plebiscito del 25 de octubre y otras temáticas contingentes.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Daniel Jadue en el segundo capítulo de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

Lee también: El panel de T0 y el homenaje al general Stange: “Nos lleva a recordar los peores horrores de la dictadura”

1. Sobre la definición de Lavín

“Creo que lo que ha hecho Joaquín Lavín es un paso en falso, dudo que hoy día la ciudadanía que se reencanta con la política quiera volver a los últimos 20 años que es la socialdemocracia con todas las diferencias que la social democracia chilena tiene con la social democracia en el resto del mundo”.

#ToleranciaCero | Daniel Jadue: "Lo que ha hecho Joaquín Lavín es un paso en falso. Dudo que la ciudadanía quiera volver a los últimos 20 años, que es la social democracia". EN VIVO ➡️https://t.co/hoLyQNwVej pic.twitter.com/6hqTrRw7bw — CNN Chile (@CNNChile) August 31, 2020

2. Por las elecciones presidenciales

“Yo nunca he dicho que quiero ser presidente. Mi partido todavía no me nomina. Si algún comunista llega a la presidencia, no va a ser un presidente del Partido Comunista, va a ser un presidente de un conglomerado mucho más amplio”.

#ToleranciaCero | Daniel Jadue: “Si algún comunista llega a la presidencia, no va a ser un presidente del Partido Comunista, va a ser un presidente de un conglomerado mucho más amplio”. EN VIVO ➡️https://t.co/hoLyQNwVej pic.twitter.com/u6WLCnDipp — CNN Chile (@CNNChile) August 31, 2020

Lee también: “No era imposible cumplir el protocolo”: El debate en Tolerancia Cero por el actuar de Carabineros en Caso Gatica

3. Sobre el anticomunismo en Chile

“La caricatura de que en Chile no se vota por los comunistas parece que no es tan real, pero les tengo una buena noticia, en 8 años de gobierno comunal comunista en Recoleta no ha desaparecido ninguna guagua y podemos hacer una cantidad de políticas públicas”.

#ToleranciaCero | Daniel Jadue por el anticomunismo en Chile: "Les tengo una buena noticia, en 8 años de gobierno comunal comunista en Recoleta no ha desaparecido ninguna guagua". EN VIVO ➡️https://t.co/hoLyQNwVej pic.twitter.com/YtfGG9Us6d — CNN Chile (@CNNChile) August 31, 2020

4. Sobre el plebiscito

“El 25 de octubre tenemos, lejos, la oportunidad más importante de los últimos 30 años de tirar al basurero la historia de la Constitución de Pinochet. Invito a todos y todas a concurrir masivamente y además a votar por el Apruebo y la Convención Constitucional, que es la alternativa que más se parece a lo que soñaba la ciudadanía”.

#ToleranciaCero | El minuto de confianza de Daniel Jadue: "El 25 de octubre tenemos la oportunidad más importante de los últimos 30 años de tirar al basurero de la historia la Constitución de Pinochet". EN VIVO ➡️https://t.co/hoLyQNwVej pic.twitter.com/fNdKmkImML — CNN Chile (@CNNChile) August 31, 2020

Lee también: Jadue dice que nunca fue partidario del retiro del 10% y que el gobierno llega 6 meses tarde a todo

5. Por el paro de camioneros

“Lo que está pasando con los camioneros me parece que es un paro no de los camioneros, sino de un sector muy minoritario de empresarios que están de acuerdo con el gobierno. Este es un paro del gobierno con un grupo minoritario de camioneros para chantajear al congreso y obligarlos a legislar una serie de medidas que han sido iniciativas de este gobierno, con tal de criminalizar la lucha del pueblo mapuche y sobretodo ponerle más presión a un conflicto que no va a resolverse de esta manera”.