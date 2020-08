El pasado viernes 21 de agosto , el 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dejar en prisión preventiva al coronel Claudio Crespo, sindicado como el autor de los disparos en contra de Gustavo Gatica, hecho por el cual fue detenido por la PDI en su departamento en Ñuñoa.

El teniente coronel (R) de Fuerzas Especiales está acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego al joven de 22 años en las cercanías de Plaza Italia.

Fue tras cerca de nueve meses de investigación por parte de la Fiscalía Centro Norte, y la Brigada de Derechos Humanos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI que finalmente se logró determinar quién sería el percutor de dicho ataque con la escopeta antidisturbios.

El panel de Tolerancia Cero discutió sobre este caso, apuntando directamente a la gestión realizada por la institución uniformada en materia de esclarecimiento de los hechos.

Fernando Paulsen

“Nosotros tenemos una de las fuerzas de Carabineros más verticales, más jerarquizadas que existen. Es decir, es muy raro que tengas a una persona que borra el GoPro que llevaba y eso se sepa 10 meses después”

Mónica Rincón

“Me parece súper preocupante que lo de Gustavo Gatica no haya contado con la colaboración de Carabineros. En CHV Noticias y CNN Chile, Mario Rozas dijo que sabían quiénes les habían disparado a Gustavo Gatica y que habían entregado la información a la policía y no fue así porque la autodenuncia que realizan ni siquiera incluye el nombre de Claudio Crespo”

“Claudio Crespo mide cerca de 2 metros, resulta que el capitán José Cárdenas mide 1.95. Cuando lo interrogan (Cárdenas), dice que él dispara arrodillado para morigerar el efecto de su altura y dispara hacia el tercio inferior. Con dos segundos de diferencia, con la misma tensión y en la misma situación, un carabinero cumple los protocolos y el otro no, y esto demuestra que no había riesgo y que además hay un carabineros que actúa bien y otro que no, o sea no era imposible seguir el protocolo, es su misión, es su deber”

Paula Escobar

“Sólo el 0.9% de las querellas del Instituto Nacional de los Derechos Humanos han sido formalizadas, o sea, hay 2.146 querellas del instituto de las cuales sólo hay 21 formalizados y han pasado 10 meses. Esto es gravísimo porque necesitamos movernos hacia adelante y para eso necesitamos saber lo que pasó para que pueda empezar la reparación, la justicia y sanar esas heridas, que está abierta desde el estallido social”

Francisco Covarrubias

“Yo me pregunto por qué en ese pelotón donde estaba Crespo, había un teniente coronel, un coronel y un capitán, o sea tres personas que no debían estar ahí (…) Aparentemente lo que había ahí era una señal de que estoy acompañando a la tropa, había una cosa de mística frente a un escenario y un cuadro de un país destrozado“