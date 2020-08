El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), fue el primero en someterse a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, en donde abordó el contexto actual del país con la pandemia y su posición para las elecciones presidenciales de 2021.

En ese sentido, el jefe comunal se definió como un socialdemócrata y expresó que “creo que Chile necesita un gobierno de centro, que incorpore muchos conceptos de la socialdemocracia europea” e insistió en la necesidad de generar consensos para lograr avanzar en las solicitudes de la ciudadanía.

Sin embargo, indicó que no está buscando votos con su nueva postura e insistió en que no busca convertirse en el próximo presidente de Chile y que está muy contento con su rol en el municipio de Las Condes.

“A mí me han tocado muchas cosas en la vida. Ganar, perder, estar arriba, estar abajo. No me compro los cuentos de estar hoy día como ustedes dicen ‘invitaron a la persona que está mejor dentro de Chile Vamos’. No me compro esos cuentos, pueden cambiar mañana”.