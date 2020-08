Esta semana se dio a conocer que el general director de Carabineros, Mario Rozas, había rebautizado la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange, miembro de la Junta Militar entre 1985 y 1990.

En 1985, Stange fue acusado por el Caso Degollados y luego se negó a renunciar cuando se lo pidió el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se mantuvo liderando la institución hasta 1995 y luego fue senador entre 1998 y 2006 con el apoyo de la UDI.

Parlamentarios y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestaron su rechazo al homenaje, mientras que Estela Ortiz, viuda de una de las víctimas del caso Degollados, había anunciado un recurso de protección contra la medida.

En ese sentido, desde la institución informaron el pasado jueves que suspendieron la decisión de rebautizar la academia en honor al general Stange y que el nombre se definirá en un proceso con todos sus miembros.

Al respecto, el panel de Tolerancia Cero expresó su rechazo al hecho, cuestionándose si el gobierno desconocía efectivamente la postura de Carabineros y del general Rozas.

“Uno pregunta para qué someter al gobierno a un estrés. Me parece ridículo si es que no le dijeron al gobierno. Me parece una de las cosas que un director general no puede hacerle al presidente”, indicó el periodista Fernando Paulsen.

En tanto, el decano de la facultad de artes liberales de la UAI, Francisco Covarrubias, señaló que “parece que Carabineros quiere mandar una señal a alguien, en cuyo caso estamos en un problema y eso va de la mano con una reestructuración total del sistema policial completo”.

Mientras, la periodista Paula Escobar lamentó el homenaje y explicó que “desde el punto de vista simbólico es gravísimo. Nos lleva a recordar los peores horrores de la dictadura y a un general Stange que fue insubordinado al poder civil.

“Nos recuerda una de las peores partes de nuestro pasado y tratan de que con total impunidad la Acipol se llame de esta manera. Estos momentos requieren un liderazgo responsable más que nunca en nuestra historia probablemente y esto no esta a la altura de ese liderazgo, menos cuando Carabineros tiene el grave problema de los daños y atentados durante el estallido social”, condenó.