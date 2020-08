VIDEO RELACIONADO – Carabineros bautiza academia con el nombre de Rodolfo Stange (04:04)

Este miércoles se dio a conocer que el general director de Carabineros, Mario Rozas, rebautizó la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange, ex miembro de la Junta Militar y última autoridad de la institución durante la dictadura.

Tras la indignación de sectores de izquierda, Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, le bajó el perfil a la decisión tomada por Rozas. “Hay una estatua de Salvador Allende frente a La Moneda y eso no llama (la atención) a nada. Rodolfo Stange es una figura dentro de Carabineros, podrá gustar o no. Pero hacer de eso un tema político, no corresponde”, señaló según consigna Cooperativa.

En tanto, Alejandro Guillier, senador y ex candidato presidencial, mediante su cuenta de Twitter instó al presidente Sebastián Piñera a exigirle la renuncia al general director de Carabineros: “Es inaceptable que en democracia se le rindan honores a Stange, integrante de la junta de gobierno de una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos en Chile”.

“Presidente Sebastián Piñera, si usted se considera un demócrata, exíjale la renuncia al general director de Carabineros”, sentenció.

Cabe recordar que Rodolfo Stange fue miembro de la Junta Militar entre 1985 y 1990.

En 1985, fue acusado por el Caso Degollados y luego se negó a renunciar cuando se lo pidió el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se mantuvo liderando la institución hasta 1995 y luego fue senador entre 1998 y 2006.