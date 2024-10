Orellana plantea que la renuncia de Monsalve no debió ser en La Moneda y descarta dejar el Ministerio de la Mujer

Consultada en CNN Prime sobre su visión acerca de que Monsalve dejara la Subsecretaría del Interior en el palacio de gobierno, señaló que no puede responder por esta instrucción; sin embargo, “evidentemente, no habría preferido que fuera en La Moneda”.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, abordó en CNN Prime diversas aristas del Caso Monsalve y la petición de la oposición de presentar su renuncia.

Consultada sobre el manejo de la crisis, la periodista Mónica Rincón le preguntó, ante un gobierno que se define como feminista, qué le parece que Monsalve haya hablado en La Moneda. “La puesta en escena evidentemente fue más oficial de lo que a mí me habría gustado”, respondió la secretaria de Estado.

Respecto a si fue adecuado haber usado esa infraestructura, complementó que, evidentemente, alguien que está acusado por un delito más grave “va a buscar los espacios que encuentra para hacer sonar su versión”. Al reiterarle sobre si fue buena idea, remarcó: “No puedo responder por esa instrucción”, pero “evidentemente, no habría preferido que fuera en La Moneda”.

#CNNPrime | Antonia Orellana, ministra de la Mujer: “Tengo la convicción de que sí le iban a pedir la renuncia el jueves a Monsalve” 📺https://t.co/QYlV8mV2rB pic.twitter.com/4V1jKvOVqx — CNN Chile (@CNNChile) October 21, 2024

En esa misma línea, al referirse al uso del avión institucional por parte de Monsalve, precisó: “El reglamento administrativo del estatuto es bien claro: no se debe hacer”.

#CNNPrime | “Creo que un plazo de un día y medio no me parece excesivo”, dijo la ministra Orellana sobre las 36 horas que Monsalve se mantuvo en el cargo tras la denuncia 📺https://t.co/QYlV8mV2rB pic.twitter.com/Pz8KwsT7o9 — CNN Chile (@CNNChile) October 21, 2024

Las tensiones con el oficialismo y la oposición

Por otro lado, sobre la conducta de Monsalve, la conductora de CNN Prime le planteó si es aceptable para un gobierno que se reconoce como feminista—más allá incluso de este caso—que un jefe cite a una subalterna fuera del horario de oficina a comer y que además la invite a tomar alcohol. Sin titubeos, afirmó: “No es aceptable. La Ley Karin amplió las situaciones que son consideradas como acoso en el trabajo, también a los espacios de esparcimiento fuera del espacio laboral físico, porque quedaban fuera situaciones que ocurrían en la fiesta de fin de año, en espacios de after office, donde la simetría entre subordinado y jefe no desaparece”.

#CNNPrime | Ministra Orellana se refiere a los dichos de Flavia Torrealba, presidenta de la FRVS, sobre el Caso Monsalve: “Haría un llamado al oficialismo, tanto de sus altos cargos, a evitar jugar al detective y al conspiracionismo” 📺https://t.co/QYlV8mV2rB pic.twitter.com/2RzapdEAVA — CNN Chile (@CNNChile) October 21, 2024

Finalmente, sobre los cuestionamientos y solicitudes a dar un paso al costado en el ministerio, expresó: “Yo hago la autocrítica de que el jueves estaba muy conmocionada, evidentemente se me notó, porque es un golpe muy fuerte, especialmente al ímpetu que tratamos de transmitir al gobierno permanentemente”.

A pesar de las complejidades, dejó en claro que “no he pensado en renunciar; estas cuestiones no las tomo personal. Me doy cuenta de que acá hay un intento de hacer un punto político; es parte del juego en que están muchos parlamentarios. Pero yo prefiero mucho más a las legisladoras que proponen—independiente de la posición que sea—que hay un nuevo hábito que es estar calificando y solicitando renuncias, pero no les conozco propuestas”.