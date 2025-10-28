Tamara Acosta y el legado de Héctor Noguera: “Agradezco lo que hizo por la cultura, por la vuelta a la democracia”

La actriz y amiga de Héctor Noguera se refirió al legado que dejó el artista tras su partida a los 88 años de edad.

Este martes 28 de octubre se informó la muerte de Héctor “Tito” Noguera, uno de los actores más reconocidos de Chile y Premio Nacional de Artes 2015, conmocionando a su vez al mundo artístico nacional y dejando un legado imborrable para la cultura chilena.

El actor, a sus 88 años, partió producto de un cáncer que fue agravando con el paso de los días.

Su muerte no solo dejó en luto al mundo del entretenimiento chileno sino que a todo un país que siguió de cerca sus interpretaciones en la televisión, el teatro y el cine. Por ello, el Presidente Gabriel Boric decretó duelo oficial.

Durante la tarde se realizó el velorio del icónico intérprete, al cual llegaron amigos, cercanos y compañeros de incontables trabajos en los que participó. Allí, la actriz Tamara Acosta se refirió al legado que deja.

“Hombre maravilloso al que conocí mucho desde joven, y agradezco todo su legado, lo que hizo por la cultura, por la vuelta a la democracia, lo que le dio al país con su entrega total a su oficio. Es un ejemplo para todos nosotros, solo agradecimiento por lo que él dejó” señala la actriz.

A su vez, debido al cariño que ha recibido Noguera tras su partida Acosta mencionó que “él está muy feliz, porque a él le gustaba mucho hacer feliz a la gente”.