Héctor Noguera y su faceta más política: “Veo con horror cuando en las conversaciones las personas anhelan el autoritarismo”

Este martes se dio a conocer el fallecimiento de Héctor Noguera, una de las principales figuras de la actuación en Chile.

Una de sus últimas apariciones mediáticas se produjo en agosto pasado, en unas declaraciones a @mediauc_, medio de comunicación de la Universidad Católica.

En una de sus cápsulas, se rescata el testimonio de Noguera sobre el autoritarismo y la dictadura. Sobre este última, existió que “no existe el Estado de Derecho, y al no existir el Estado de Derecho, cualquier ciudadano está sujeto a cualquier cosa”.

“Eso es lo que cuesta ahora que se entienda. Por eso que todavía se sigue pensando y añorando el autoritarismo. No hay una comprensión de lo que es la dictadura. Se piensa que la dictadura libera a las personas, o a muchas personas de muchas cosas”, añadió.

Del mismo modo, subrayó que “la dictadura no libera a nadie. Es una pérdida de las libertades. Es lo contrario de la libertad. Por eso se llama dictadura”.

“Por eso es que yo veo con horror cuando veo en las conversaciones de las personas que se anhela el autoritarismo. Y no sé cómo explicarles a esas personas lo que es una dictadura, porque yo viví la dictadura, y cuesta mucho explicarla”, acotó Noguera.

Finalmente, se refirió a “los ejemplos que te dan, de cómo en otros países se ha logrado la tranquilidad de la gente gracias a la dictadura. Yo les digo: ‘No, esa tranquilidad no existe. Nadie vive tranquilo en una dictadura’.”