Muere a los 88 años Héctor Noguera, legendario referente de la actuación en Chile

El actor, dramaturgo y director es reconocido por sus actuaciones televisivas y en películas, pero su mayor legado quedó arraigado en el teatro.

Héctor Noguera falleció este martes 28 de octubre a los 88 años, luego de problemas de salud y de un tratamiento médico que enfrentó durante las últimas semanas.

La información fue dada a conocer por el Ministerio de las Culturas, desde donde señalaron que “despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno“.

Además, destacaron su galardón como Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015.

Despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno. Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015, su talento, compromiso y sensibilidad dejó un legado sensible y contundente en la cultura de nuestro país.

El hecho se produjo luego que el Presidente Gabriel Boric lo visitara en su domicilio el pasado lunes, y asegurara que “tengo que despedir a una persona que está próxima a partir”.

Héctor Noguera, un legado imborrable

En sus más de 70 años de carrera en la actuación, Noguera interpretó a reconocidos personajes en distintas producciones audiovisuales en Chile.

En televisión, encargó a personajes muy recordados en teleseries producidas por TVN y por Canal 13. Recientemente, se encontraba grabando la producción “Aguas de oro“, de Mega, en medio del tratamiendo médico que le habían indicado.

Sin embargo, uno de sus mayores legados está arraigado en el teatro chileno. Su debut en las tablas se produjo en 1958 con “Esta señorita Trini“, la primera comedia musical chilena.

Hasta la actualidad, Noguera alcanzó a participar de más de 160 montajes, en obras emblemáticas de la literatura clásica y contemporánea, como “Hamlet“, “El rey Lear“, “Theo y Vicente segados por el sol“, “Deja que los perros ladren“, “La remolienda” y “La pérgola de las flores“.

Noguera además creó el Teatro Camino y será recordado como un histórico profesor de Teatro en la Universidad Católica.

En cuanto a su carrera en el cine, su primera incursión se produjo en 1961 con la producción “Deja que los perros ladren“.

A esta, se sumaron otros papeles en películas emblemáticas, como “El Chacal de Nahueltoro“, “Imagen latente“, “La frontera“, “Archipiélago“, “Subterra“, “El regalo“, “Mr. Kaplan” y “El pa(de)ciente“.