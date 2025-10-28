¿De qué murió el actor Héctor Noguera a los 88 años?

El destacado actor, director de teatro y académico chileno falleció este martes, causando gran pesar en la población.

Durante la mañana de este martes, se conoció el fallecimiento a los 88 años de Héctor Noguera Illanes, destacado actor, director de teatro y académico chileno.

El Gobierno decretó duelo oficial para hoy “por quien marcó la escena nacional, influyendo a varias generaciones de artistas y dejando una huella en el corazón de todo el pueblo de Chile”.

¿Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera?

La hija del reconocido actor, la también actriz Amparo Noguera, señaló que su padre falleció debido a un cáncer .

“Él estuvo con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y en un momento se volvió terminal”, contó la intérprete a la prensa.

Amparo, si bien no detalló el tipo de cáncer, reveló que este avanzó velozmente: “ Se precipitó bastante en los últimos días , cosa que agradecemos todos, porque mi papá nunca ha sido un hombre de estar quieto, era muy trabajador”.

no se puede curar ni controlar con el tratamiento y que es mortal. A veces se administra tratamiento para el dolor y otros síntomas para que se sientan tan cómodas como sea posible y tengan una mejor calidad de vida”. ¿Qué es un cáncer terminal? Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, un cáncer terminal es aquel que “. A veces se administra tratamiento para el dolor y otros síntomas para que se sientan tan cómodas como sea posible y tengan una mejor calidad de vida”.

¿Cuándo será el velorio y funeral de Héctor Noguera?