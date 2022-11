(CNN Español) – Los Latin Grammy 2022 premiaron este jueves la diversidad y excelencia musical. Muestra de ello son los máximos ganadores de la jornada: Jorge Drexler con seis gramófonos dorados y Bad Bunny con cinco.

Drexler ha repetido durante sus discursos de aceptación que sus victorias son una “exageración maravillosa”. Ganó en las categorías:

Mejor álbum cantautor por Tinta y tiempo .

. Mejor canción de lengua portuguesa por Vento sardo junto a Marisa Monte.

junto a Marisa Monte. Mejor canción pop por La guerrilla de la concordia .

. Mejor canción alternativa por El día que estrenaste el mundo .

. Grabación del año por Tocarte con C. Tangana.

con C. Tangana. Canción del año por Tocarte con C. Tangana.

“Esto es realmente inesperado. Muchas gracias, ¡es una locura! Quiero agradecerles en nombre de Pucho, de C. Tangana, con quien hicimos la canción juntos (…) Hay otros dos autores más que son Víctor Martínez, que trabaja con Pucho y el cuarto autor es mi hijo Pablo que también es autor de la canción”, dijo Drexler al ganar grabación del año.

Lee también: Dua Lipa aclaró los rumores: No viajará a Qatar hasta que se respeten los derechos humanos

Durante la ceremonia previa, el artista aceptó en nombre de Fernando Velásquez el Latin Grammy al mejor arreglo. Sin embargo, este premio se le otorga solamente al arreglista del tema. Velásquez lo ganó por su trabajo en El plan maestro de Drexler.

Los otros ganadores de la noche

El conejo malo, que fue la ausencia de los premios ya que se encuentra de gira en Latinoamérica, ganó cinco Latin Grammy. Obtuvo los premios en las categorías: mejor fusión/interpretación urbana, mejor canción urbana, mejor interpetación reguetón, mejor canción de rap/hip hop y mejor álbum de música urbana.

Llegó a la ceremonia como el máximo nominado con 10 menciones.

Rosalía ganó en tres categorías por su disco Motomami. La producción, que le llevó tres años componer, ganó la categoría más importante de la noche, álbum del año.

Esta es la segunda vez que se hace acreedora del galardón. En 2019 triunfó en esta misma categoría, álbum del año, por El Mal Querer.

La catalana también se alzó con el gramófono al mejor diseño de empaque y mejor álbum de música alternativa.

La producción fue victoriosa en la categoría mejor ingeniería de grabación para un álbum, pero este galardón se entrega solo a ingenieros de grabación y mezcla.

Fito Páez también figuró entre los máximos ganadores de la noche con tres galardones, todos obtenidos durante la ceremonia previa.

Páez ganó el Latin Grammy al mejor álbum de pop/rock por Los años salvajes, mejor canción rock por Lo mejor de nuestras vidas y un premio compartido, mejor canción pop/rock, por Babel junto a Carlos Vives.

Sebastián Yatra obtuvo dos Latin Grammy por mejor álbum vocal pop por Dharma y mejor canción pop por Tacones rojos. Esta categoría resultó en un empate junto a Jorge Drexler.

Grabación del año

Tocarte, Jorge Drexler & C. Tangana

Álbum del año

Motomami (álbum digital), Rosalía

Canción del año

Tocarte, Jorge Drexler & C. Tangana

Mejor nuevo artista

Ángela Álvarez

Silvana Estrada

📸 ¡Así fue La Noche Más Importante de la Música Latina! #LatinGRAMMY ✨ pic.twitter.com/03oHUXb9IF — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 18, 2022

El momento histórico (y emotivo) de los Latin Grammy

Uno de los momentos más esperados y emotivos de la noche fue la entrega del Latin Grammy al mejor nuevo artista. Fue un empate entre dos artistas que se llevan 70 años.

Silvana Estrada, con 25 años, y Ángela Álvarez, con 95 años, son las mejores nuevas artistas de la edición 23 de los premios.

“Este premio ya era nuestro, porque este año best new artist fue mayoría de mujeres, así que este premio es de todas. Y más aún porque tengo aquí a esta señora maravilla (Ángela Álvarez) que desde que la vi me sacó las lágrimas. Para las niñas que vienen, para las generaciones, que sepan que vale la pena soñar, luchar y trabajar, así que de verdad muchísimas gracias”, dijo Silvana Estrada al aceptar el premio.

Ángela Álvarez recordó su tierra, Cuba, de la cual salió en la década de 1960, y a la que no ha podido regresar.

“Quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño, aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo puedes lograr, se los prometo. Nunca es tarde”, señaló Álvarez.

Las presentaciones destacadas en los Latin Grammy

Distintos géneros y artistas pisaron el escenario del Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay de Las Vegas.

Destaca la presentación de John Legend quien interpretó la versión bilingüe de Tacones rojos, del multipremiado artista colombiano, Sebastián Yatra.

Rosalía llevó una probadita de su gira Motomami a los Latin Grammy. La española inició al piano entonando su éxito Hentai, seguido por La fama mientras era absorbida por paredes movedizas con manos que sobresalían de las mismas y finalizó con fiesta.

Lee también: Judi Dench acusa a “The Crown” de Netflix de “crudo sensacionalismo”

La cantante bailó junto a sus motopapis y al público Despechá y aprovechó para dedicarle unos pasos a su pareja, el cantante Rauw Alejandro, quien disfrutada de la presentación desde la primera fila.

Nicky Jam pisó el escanario con Xavier Cintrón, Valentina García, Nicolle Horbath y Sergio De Miguel Jorquera, ganadores de la Beca Prodigio de la Fundación Latin Grammy, donada por el cantante puertorriqueño.

Por segundo año consecutivo Christina Aguilera cantó en los Latin Grammy y en esta ocasión invitó a Christian Nodal a interpretar su tema Cuando me de la gana.