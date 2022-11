La cantante Dua Lipa aclaró los rumores y aseguró que no participará de la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol en Qatar 2022.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la intérprete de One Kiss y Levitating manifestó que “hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”.

En esa línea, la seguidora del fútbol añadió que “estaré animando a Inglaterra desde lejos“. Asimismo, aprovechó de dar a conocer su punto de vista sobre diversas denuncias que se han dado en el marco de la fiesta del fútbol: “Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el mundial”.

Lee también: Esto es lo que viven las disidencias, diversidades, mujeres y migrantes en Qatar

Las vulneraciones en Qatar

Qatar ha sido objeto de diversas críticas debido a sus vulneraciones a los derechos de la población LGBTQIA+ y de las mujeres.

El pasado 8 de noviembre, el embajador del mundial Khalid Salman aseguró que la homosexualidad es “un daño en la mente“.

En diversas ocasiones, Human Rights Watch ha realizado denuncias por arrestos y maltratos a personas de las diversidades y disidencias sexuales: “Mientras Qatar se prepara para albergar la Copa del Mundo, las fuerzas de seguridad están deteniendo y abusando de personas LGBTQIA+ simplemente por lo que son, aparentemente confiando en que los abusos de las fuerzas de seguridad no serán denunciadas ni controladas”, aseguró Rasha Younes, investigadora de derechos LGBTQIA+ en Observador de derechos humanos de HWR.

El mismo organismo internacional interpeló a la FIFA por una serie de abusos que han vivido trabajadores migrantes en la previa al mundial: “Sufrieron daños graves, incluidas muertes, lesiones y robos de salarios”.

Lee también: Simulacro del Mundial de Qatar 2022 en el FIFA 23 da como ganadora a la selección de Argentina

El caso de Paola Schietekat

La mexicana Paola Schietekat, ex funcionaria de la organización de Qatar 2022, fue condenada a siete años de cárcel y 100 latigazos por denunciar a quien la agredió sexualmente en Doha. El hecho habría ocurrido el 6 de junio de 2021, cuando un hombre la agredió físicamente. El día después de su agresión, la mujer fue a la policía con un certificado médico y fotografías de los moretones que el hombre dejó en sus brazos, hombros y espalda.

En abril del presente año, concluyó el procedimiento en la justicia y la pena no se concretó debido a que Schietekat logró salir de Qatar y volver a México. En aquella oportunidad, ella recordó que “tuve que dejar mi trabajo soñado“, lo que consideró una injusticia.