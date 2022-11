Cada vez falta menos para Qatar 2022 y, como cada año, EA Sports utilizó su simulador de fútbol FIFA para realizar predicciones sobre el campeón del torneo.

En esta oportunidad, y tras realizar la simulación de los 64 partidos, la copa fue levantada por Argentina. En la final, la selección comandada por Lionel Scaloni venció 1 a 0 a Brasil, con el gol definitorio de Lionel Messi.

Lee también: Misterio revelado: Nintendo ha vendido más de 77 millones de Amiibos desde 2014

El delantero argentino también fue el mejor jugador y goleador del torneo, luego de que en la simulación convirtiera un total de ocho tantos en siete partidos. A “La Pulga” le siguieron Memphis Depay y Kylian Mbappé, con seis goles cada uno.

🇪🇸✅ 2010

🇩🇪✅ 2014

🇫🇷✅ 2018

🇦🇷❓ 2022

EA SPORTS has got it right since 2010 👀 See how the FIFA World Cup played out in the #FIFA23 simulation and have your say 🏆 https://t.co/rQ24tEwrTg pic.twitter.com/EuiyhQnPQI

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 8, 2022