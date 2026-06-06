Detienen a sujeto que provocó accidente múltiple en San Joaquín: Estaba en estado de ebriedad

Carabineros logró la detención del sujeto que provocó un accidente múltiple en San Joaquín y luego escapó del lugar.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado, cuando cuatro vehículos se vieron involucrados en una colisión. Tres de los autos estaban estacionados esperando que un semáforo diera luz verde, en la intersección de Vicuña Mackenna con Capitán Prat, cuando una camioneta los impactó, generando daños en sus estructuras.

Una mujer quedó lesionada.

El conductor que causó el choque escapó en dirección desconocida sin prestar ayuda a los afectados y en estado de ebridad. La institución confirmó esta tarde que fue encontrado y arrestado.

Durante las diligencias del caso, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 50° Comisaría encontraron la camioneta abandonada a un par de cuadras del sector donde había ocurrido el accidente.

Más tarde, lograron dar con el paradero del responsable, un hombre de 44 años que al momento de su aprehensión estaba en estado de ebriedad, señaló el mayor Óscar Llantén, de la 50° Comisaría de San Joaquín.

Carabineros confirmó que el individuo tiene cuatro detenciones anteriores por lesiones leves, maltrato y conducción en estado de ebriedad.

Los antecedentes del caso fueron entregados al Ministerio Público.