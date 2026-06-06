“Otro año decepcionante”: IATA advierte que el combustible sostenible apenas alcanzará el 0,8% del total usado por la aviación global en 2026

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) proyecta que la producción global de combustible sostenible para aviación (SAF) alcanzará aproximadamente 2,4 millones de toneladas en 2026, lo que representa apenas el 0,8% del uso total de combustible del sector, con un costo estimado de US$ 4.300 millones para las aerolíneas.

El organismo calificó el panorama como “otro año decepcionante”, a cinco años del compromiso de la industria de alcanzar cero emisiones netas en 2050, meta que requiere que el SAF cubra el 65% de las necesidades del sector para ese año.

IATA apunta a gobiernos y petroleras como los principales obstáculos

Willie Walsh, director general de IATA, apuntó directamente a las políticas gubernamentales y a la industria petrolera como los principales obstáculos.

“El camino para satisfacer el 65% de nuestras necesidades en 2050 se vuelve más difícil con cada año de políticas gubernamentales mal secuenciadas y la manifiesta falta de interés de las compañías petroleras”, señaló.

Walsh agregó que la actual crisis energética debería añadir urgencia al desarrollo de renovables, incluido el SAF, pero que esa urgencia aún no se ha traducido en los incentivos necesarios para crear un mercado viable.

e-SAF: una sola planta operativa y metas europeas “totalmente desconectadas de la realidad”

El panorama del e-SAF —combustible electrosustentable producido mediante electricidad renovable en un proceso de conversión de energía a líquido— es aún más crítico.

La UE y el Reino Unido han impuesto mandatos de producción de alrededor de 0,6 millones de toneladas para 2030, pero la capacidad productiva global actualmente en operación y construcción apenas alcanza las 0,02 millones de toneladas, con una sola planta en funcionamiento.

Alcanzar el volumen exigido requeriría construir aproximadamente 20 refinerías de escala comercial, y en el último año no se ha tomado ninguna decisión final de inversión para nuevas instalaciones.

Marie Owens Thomsen, vicepresidenta senior de Sostenibilidad y economista jefe de IATA, afirmó: “Las metas de e-SAF para 2030 del Reino Unido y la UE están más allá de lo irreal: están totalmente desconectadas de la realidad. Es una estrategia imprudente imponer mandatos antes de habilitar la producción, lo que solo encarecerá los precios”.

La ejecutiva añadió que una estrategia seria debería primero escalar la producción de energía renovable para reducir su precio y construir capacidad de e-SAF sobre bases económicas sólidas, y solo entonces aplicar mandatos.

El 89% de los pasajeros exige que la industria siga reduciendo emisiones

Pese al rezago productivo, la demanda social por la descarbonización del transporte aéreo es sólida.

Una encuesta de IATA de abril de 2026 reveló que el 89% de los pasajeros cree que la industria debe seguir reduciendo emisiones incluso si los gobiernos retroceden en sus esfuerzos, mientras que el 66% declara estar dispuesto a pagar más para compensar emisiones.

Además, casi la mitad de los viajeros (48%) ya considera las emisiones de carbono al elegir vuelos, y entre quienes lo hacen, más del 85% afirma que eso influye en su decisión.