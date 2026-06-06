Neymar insinúa que el Mundial de 2026 sería el cierre de su historia en las Copas del Mundo

(EFE) — Una breve respuesta de Neymar en redes sociales abrió las especulaciones sobre su futuro con la selección brasileña. El atacante comentó “The last dance” (“el último baile”) en una publicación de la FIFA dedicada a repasar su recorrido mundialista, lo que fue interpretado como una posible referencia a que la edición de 2026 sería la última de su carrera.

La publicación del organismo mostraba imágenes del futbolista en distintas etapas de su trayectoria, incluyendo sus participaciones en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, junto a una fotografía actual. El mensaje de la FIFA señalaba que “lo hemos visto crecer”, a lo que el jugador respondió con la frase que recuerda al documental sobre el último campeonato de Michael Jordan con los Chicago Bulls.

A sus 34 años, Neymar volvió a ser considerado por el técnico Carlo Ancelotti para integrar la selección brasileña, pese a que no jugaba con la camiseta nacional desde la grave lesión sufrida en 2023. El entrenador decidió incluirlo tras seguir de cerca su evolución física y la continuidad que logró sumar en Santos durante los últimos meses.

El delantero continúa recuperándose de una lesión en el gemelo, situación que probablemente le impedirá estar disponible para el estreno de Brasil frente a Marruecos el 13 de junio, encuentro que aparece como determinante para la disputa del primer lugar del Grupo C. Además de su mejoría física, el respaldo de sus compañeros en la selección también influyó en la decisión del técnico italiano.

En sus tres participaciones mundialistas, Neymar ha disputado 13 encuentros y anotado ocho goles. Su actuación más destacada se produjo en 2014, cuando Brasil alcanzó las semifinales del torneo que organizó como anfitrión.