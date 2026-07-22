Región del Biobío: Declaran alerta amarilla en Arauco por crecida de río

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla en la comuna de Arauco (Región del Biobío) por la crecida del río Pichilo.

La institución indicó que, de acuerdo a información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), “la estación hidrométrica ‘Río Pichilo en Pichilo’, ubicada en la comuna de Arauco, indica un incremento en su caudal”.

Con ello, alcanzó “valores de umbral amarillo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.

La medida estará vigente a partir de este miércoles 22 de julio y regirá “hasta que las condiciones así lo ameriten”.

“Con la declaración de la alerta amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, señalaron desde Senapred.