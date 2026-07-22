Medios estadounidenses aseguran que Trump estaría impulsando a Infantino para liderar la ONU: Mismo cargo al que postula Bachelet

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría promoviendo al titular de la FIFA, Gianni Infantino, como eventual candidato para convertirse en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La versión fue publicada por el diario estadounidense New York Post, que cita a fuentes cercanas al mandatario. Hasta ahora, sin embargo, la eventual postulación no ha sido confirmada oficialmente e Infantino no figura entre las candidaturas formalizadas ante Naciones Unidas.

Según el medio, Trump considera que el dirigente suizo, de 56 años, es una figura respetada internacionalmente y con capacidad para generar acuerdos entre distintos sectores.

La valoración estaría relacionada, en parte, con el estrecho vínculo que ambos desarrollaron durante la organización y realización del Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Trump e Infantino aparecieron juntos en diferentes actividades vinculadas a la Copa del Mundo y compartieron el palco durante la final disputada entre Argentina y España.

El presidente estadounidense también participó en la ceremonia de premiación del torneo, mientras que la FIFA le había entregado previamente su primer Premio de la Paz.

De acuerdo con la publicación, el mandatario vería en Infantino a una figura externa a la diplomacia tradicional que podría renovar el liderazgo del organismo internacional.

¿Un nuevo rival para Michelle Bachelet?

Una eventual candidatura de Infantino lo incorporaría a la carrera para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre de 2026.

Entre quienes buscan encabezar la ONU se encuentra la expresidenta Michelle Bachelet. Aunque Chile retiró en marzo el respaldo a su postulación, la exmandataria se mantiene en competencia con el apoyo de Brasil y México.

Infantino, en tanto, todavía tendría que ser nominado formalmente por uno o más Estados miembros para entrar al proceso.

El próximo secretario general será designado por la Asamblea General, luego de recibir una recomendación del Consejo de Seguridad.

Estados Unidos integra de manera permanente ese consejo y cuenta con poder de veto, por lo que su posición será determinante en la definición del sucesor de Guterres.