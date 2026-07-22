Megarreforma entra a comisión mixta: Qué se vota hoy y por qué su tramitación seguirá abierta

La denominada megarreforma para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social entró en su etapa final en el Congreso, aunque su tramitación todavía mantiene abiertos varios frentes.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes 27 de las 28 modificaciones que el Senado incorporó al proyecto. El único punto que no alcanzó el respaldo necesario fue el mecanismo para compensar al Fondo Común Municipal por la menor recaudación que provocará la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años.

La norma recibió 76 votos a favor y 69 en contra, pero necesitaba al menos 78 respaldos debido a su carácter orgánico constitucional. La diferencia obligó a crear una comisión mixta, integrada por cinco diputados y cinco senadores, que deberá proponer una fórmula común.

¿Qué se tramita este miércoles?

La jornada de este miércoles estará concentrada en la conformación y eventual sesión de la comisión mixta. La primera propuesta para designar a los representantes de la Cámara no logró acuerdo, por lo que la corporación deberá realizar un nuevo intento para definir a sus integrantes. El Senado también tendrá que nombrar a sus cinco representantes.

El oficialismo pretende acelerar el procedimiento y conseguir que la comisión mixta vote durante esta jornada una nueva fórmula para compensar a los municipios. El plan contempla que, si existe acuerdo, el informe sea sometido posteriormente a las salas de la Cámara y del Senado mediante sesiones especiales durante la tarde o la noche.

La comisión solo podrá intervenir en el artículo rechazado. No tendrá atribuciones para reabrir otros puntos de la megarreforma que ya fueron aprobados por ambas cámaras.

El Gobierno deberá conciliar dos objetivos: mantener la exención de contribuciones para los adultos mayores y evitar que la medida reduzca los recursos que reciben las municipalidades a través del Fondo Común Municipal.

El corazón de la megarreforma ya fue aprobado

La votación de la Cámara dejó respaldadas las principales transformaciones tributarias y económicas del proyecto.

Entre ellas se encuentra la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, que pasará del actual 27% al 25,5% en 2027, al 24% en 2028 y al 23% desde el año comercial 2029. También se aprobó la reintegración gradual del sistema tributario.

La iniciativa establece además un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, con plazos de 10, 15 y 20 años según el monto comprometido. Las empresas que accedan al beneficio deberán pagar una tasa corporativa adicional de 1,5%.

También avanzaron la exención de contribuciones para mayores de 65 años, la restitución de determinados gastos a empresas cuya Resolución de Calificación Ambiental sea anulada por una sentencia firme, cambios a la franquicia tributaria del Sence y un fondo destinado a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios.

La Cámara rechazó, en cambio, la norma vinculada con Sala Cuna Universal, que obtuvo 75 votos favorables y quedó por debajo del quórum de 78 respaldos. La disposición quedó fuera del proyecto y no podrá ser recuperada en la comisión mixta.

La oposición lleva la disputa al Tribunal Constitucional

Aunque el Congreso resuelva el artículo sobre los municipios, el proyecto también enfrenta una ofensiva ante el Tribunal Constitucional.

Parlamentarios de oposición ingresaron tres requerimientos: dos respaldados por 21 senadores y uno suscrito por 62 diputados. Las presentaciones cuestionan principalmente la invariabilidad tributaria, el régimen de restitución de gastos para proyectos con permisos ambientales anulados y otras modificaciones relacionadas con procedimientos administrativos y ambientales.

Los requirentes sostienen que la invariabilidad tributaria limitaría las atribuciones de futuros gobiernos y congresos para modificar las reglas impositivas. Respecto de las normas ambientales, cuestionan que el Estado deba compensar a una empresa cuando un tribunal determine que su autorización fue entregada de manera ilegal.

El Tribunal Constitucional deberá revisar primero la admisibilidad de las presentaciones y luego, si corresponde, resolver el fondo de los reclamos.

Los posibles vetos que extenderían la discusión hasta agosto

La Moneda también evalúa presentar vetos presidenciales contra cuatro normas que avanzaron sin el respaldo del Ejecutivo.

Los puntos cuestionados corresponden a la prohibición del cobro de intereses sobre intereses —conocido como anatocismo—, el denominado derecho al olvido financiero, la obligación de pagar a las pymes en un máximo de 30 días y la reposición de servicios básicos en zonas declaradas bajo estado de catástrofe.

La revisión de estas observaciones quedó prevista para el regreso de la semana distrital, durante los primeros días de agosto. Por esta razón, incluso si la comisión mixta resuelve este miércoles la compensación a los municipios, la discusión de la megarreforma todavía podría continuar antes de su promulgación.