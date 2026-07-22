Clienta sufrió lesiones tras resbalar en un departamento en venta: Justicia condenó a inmobiliaria a indemnizarla con más de $5 millones

La Corte de Apelaciones de Iquique ratificó una sentencia que condena a RVC Inmobiliaria SpA al pago de $5.735.438 por daño emergente y daño moral a una clienta que resultó con lesiones graves tras resbalar en el pasillo mojado de un departamento en venta.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Primera Sala del tribunal de alzada desestimó el recurso de apelación presentado por la empresa, confirmando su responsabilidad por la falta de medidas de seguridad al interior del inmueble.

El dictamen respaldó lo resuelto en primera instancia por el Tercer Juzgado de Policía Local de Iquique, aunque introdujo una modificación al rebajar la multa a beneficio fiscal desde 300 a 20 UTM.

El fallo determinó que la compañía infringió los deberes de protección normados en la legislación aplicable a la venta de bienes, al constatarse que el piso del Edificio Lynch no contaba con la señalización ni resguardos correspondientes.

La sntencia además puntualizó que “al haberse acreditado que la caída de la actora tuvo su causa en un hecho imputable a la querellada y demandada civil, como el hecho de encontrarse mojado el piso de uno de los pasillos del Edificio Lynch, sin las medidas de seguridad correspondientes, se debe, necesariamente concluir, acorde a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, necesariamente que se incumplieron las obligaciones impuestas”.