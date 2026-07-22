Sistema frontal: Indap activa prórroga automática del pago de créditos para agricultores de Atacama y Coquimbo

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) activó la prórroga automática del pago de créditos para agricultores de Atacama y Coquimbo, en el marco del sistema frontal que afecta dichas regiones.

La subdirectora de la institución, Antonella Pecchenino, recorrió durante el martes sectores afectados en la cuarta región, visitando a agricultores y crianceros que sufrieron daño en infraestructura, sistemas de riego y cultivos.

Tras ello, comentó que están orientados a levantar la información de agricultores afectados y que “todos los instrumentos que tiene INDAP van a estar presentes para que podamos estar cuanto antes en los sectores afectados, una vez que baje el agua y podamos llegar a todos los lugares”.

Mientras se vaya restableciendo la conectividad y las condiciones de seguridad lo permitan, equipos de Indap continuarán con el levantamiento de información en terreno para evaluar los daños caso a caso.

Asimismo, la entidad autorizó la prórroga automática de las cuotas de créditos con vencimiento el 20 de julio y el 10 de agosto para todos sus usuarios de las regiones de Atacama y Coquimbo.

Con ello, se postergaron los pagos hasta el 20 de octubre y el 10 de noviembre, respectivamente, “sin que los beneficiarios deban realizar trámites para acceder a este beneficio”.

“Nosotros tomamos una resolución en el caso de los agricultores que tienen crédito, que consiste en prorrogar los pagos de sus cuotas por 90 días. Entendiendo la complejidad que pueden tener las personas en este momento, que se preocupen de sus casas, de su familia, de su infraestructura y después nosotros podemos conversar”, enfatizó la autoridad de INDAP.