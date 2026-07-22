Tras protestas por destitución del ministro de Defensa: Zelensky apartó de su cargo al jefe militar de Ucrania

(CNN) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apartó de su cargo al comandante en jefe del país, el general Oleksandr Syrskyi, tras varios días de protestas generalizadas contra la destitución del popular ministro de Defensa del país, Mykhailo Fedorov.

La semana pasada, la destitución de Fedorov desencadenó varios días de protestas callejeras y reveló una división pública sin precedentes en el Ejército sobre la estrategia de Kyiv en la guerra contra Rusia.

El martes, Zelensky ofreció a Fedorov un “cargo destacado en el Gobierno que le permitirá unificar el componente técnico de nuestro Estado y garantizar su desarrollo”. Se desconoce si la oferta había sido aceptada.

Fedorov, de 35 años, se forjó una reputación por impulsar enfoques innovadores en tecnología y reclutamiento, pero chocó con otros miembros más tradicionalistas del equipo de defensa de Ucrania.