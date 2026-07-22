Temblor sacude el norte de Chile la mañana de este miércoles

Un sismo de magnitud 4,5 se registró durante la mañana de este miércoles en la Región de Antofagasta.
De acuerdo con la información preliminar entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:37 horas.
El epicentro se ubicó a 49,47 kilómetros al oeste de Socaire, mientras que el temblor tuvo una profundidad de 125,02 kilómetros.
Hora Local: 2026/07/22 07:37:19, mag: 4.5, Lat: -23.68, Lon: -68.37, Prof: 125.02, Loc : 49.47 km al O de Socaire
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 22, 2026
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