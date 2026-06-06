Tiroteo en festival de Ohio deja múltiples víctimas en Estados Unidos

(CNN) — Varias personas fueron baleadas cerca del Old West End Festival en Toledo, Ohio, informaron las autoridades.
Los agentes de policía buscan activamente al sospechoso o sospechosos implicados en el incidente tras acudir al lugar alrededor de las 5:30 p. m., hora local, informó el Departamento de Policía de Toledo.
“Muchas víctimas” fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento, informó la policía de Toledo en Facebook. No había información disponible sobre cuántas personas resultaron heridas ni cuál es su estado.
La policía pidió a la población que evite el área mientras realizan su investigación. Una presencia significativa de agentes de policía permanece en el lugar.
El festival Old West End es un evento anual de dos días en el distrito histórico de la ciudad, con uno de los barrios más grandes de casas victorianas del país.
Estaba previsto que el evento comenzara con un desfile el sábado por la mañana e incluye música en vivo y mercados de comida.
CNN contactó a la policía de Toledo para obtener más información.
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