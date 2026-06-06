EE.UU. activa nivel crítico de contrainteligencia por presunto espionaje vinculado a Israel

(EFE) — La Embajada de Israel en Washington salió al paso de las acusaciones publicadas por medios estadounidenses y aseguró que su país “no recopila inteligencia sobre entidades estadounidenses”. La representación diplomática sostuvo que las labores de inteligencia israelíes están orientadas a adversarios y no a naciones aliadas.

La declaración surgió luego de que The New York Times informara, citando documentos internos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), que el Departamento de Defensa de Estados Unidos elevó recientemente de “alto” a “crítico” el nivel de amenaza de contrainteligencia relacionado con Israel.

De acuerdo con la publicación, la medida responde a preocupaciones por presuntas actividades de espionaje dirigidas contra altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump.

Según los reportes, las agencias estadounidenses estiman que el principal interés de Israel sería acceder a información sobre la postura y los planes de Washington en las negociaciones de paz con Irán. Los documentos también señalan que entre las personas presuntamente objeto de vigilancia mediante escuchas e intervenciones telefónicas figuran Steve Witkoff, principal negociador de paz de la Casa Blanca, y Elbridge A. Colby, responsable de política del Pentágono.

Los informes citados indican además que estas supuestas operaciones se habrían visto favorecidas por el uso de teléfonos personales y aeronaves privadas por parte de algunos funcionarios estadounidenses para tratar asuntos vinculados a la seguridad nacional.

El contexto coincide con diferencias entre ambos gobiernos respecto a Irán: mientras Trump impulsa un acuerdo de paz, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, busca reducir las capacidades iraníes, debilitar a su gobierno teocrático y golpear a Hezbolá. Desde la Casa Blanca, en tanto, portavoces calificaron la información como “falsa”.