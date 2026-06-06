Consejo de Monumentos Nacionales destraba US$ 7.600 millones en inversión tras revisar más de 1.500 expedientes entre marzo y junio

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) adoptó acuerdos en su sesión extraordinaria del 3 de junio para destrabar 13 proyectos que representan US$ 7.600 millones en inversión.

Entre las iniciativas destacan el Proyecto TED de Extracción Directa de Litio (US$ 3.100 millones), la Expansión 85.000 tpd de Minera Los Pelambres (US$ 2.000 millones), el Complejo Tecnológico NorQuim para Producción y Almacenamiento de Metanol (US$ 1.200 millones) y la Extensión de Vida Útil de Minera Zaldívar (US$ 1.200 millones).

40% más de expedientes revisados que en gobiernos anteriores

Entre el 11 de marzo y el 1 de junio, el organismo revisó 1.569 expedientes en siete sesiones, lo que representa un 40% más que en el mismo periodo de gobiernos anteriores, según informó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

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El CMN anunció además que la modalidad de sesiones más frecuentes se mantendrá durante el resto del año, con el objetivo de entregar mayor certeza a los titulares de proyectos y agilizar los procesos de evaluación, según consignó Diario Financiero.

La próxima sesión de la Comisión Técnica del CMN está programada para el martes 10 de junio, instancia en la que se tratarán ocho proyectos adicionales. Entre ellos figuran el Parque Eólico Cerro Los Loros (US$ 150 millones), el Parque Fotovoltaico El Coipo Solar (US$ 183 millones), el Parque Fotovoltaico Bastián Solar (US$ 90 millones) y la Infraestructura de Suministro Eléctrico en Salar de Atacama (US$ 85 millones).

“El CMN apuesta por convertirse en un facilitador del desarrollo sostenible”

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, destacó el compromiso institucional del CMN con una gestión más ágil y transparente: “El compromiso institucional es claro: más sesiones, respuestas más rápidas, criterios más transparentes y una colaboración más estrecha con el SEA y los titulares de proyectos”.

“En un contexto donde la inversión en energías renovables, minería y proyectos de infraestructura requiere certeza jurídica y plazos predecibles, el Consejo de Monumentos Nacionales apuesta por convertirse en un facilitador del desarrollo sostenible sin renunciar a su rol de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico del país”, agregó.