“Lo que nosotros debemos asegurar es que en una nueva Constitución quede resguardado que no se pueda optar a aborto libre“. Ese es uno de los planteamientos de Erika Muñoz (UDI), candidata constituyente por el distrito 6 y de la lista Vamos por Chile, quien espera poder ser parte de la Convención Constitucional para la redacción de una nueva Carta Magna.

Muñoz, oriunda de la Región de Valparaíso, viuda, madre de dos hijos, jefa de hogar y cristiana. Es dirigenta social en el área de vivienda y educación, co-fundadora y presidenta de la Confederación Nacional de Padres y Apoderados, ex vocera del Movimiento Ciudadano “Con mis hijos no te metas” y co-fundadora de Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos.

En conversación con CNN Chile, la candidata se refirió a los lineamientos de su postulación a la CC, que considera la defensa de la vida del que está por nacer, el derecho preferente de los padres a la elección de la educación de los hijos y el fomento al cuidado del medioambiente, entre otros puntos que podremos conocer a continuación.

Lee también: Jorge Arancibia, el ex edecán de Pinochet que quiere cambiar la Constitución

Aborto

En primer lugar, la candidata hace hincapié en que la defensa de la vida “desde la concepción es algo que es fundamental. Si no hay derecho a la vida, no sacamos nada con asegurar ningún otro derecho“.

Incluso señala que actualmente, en la Constitución vigente, este derecho está consignado. Por tanto, “la idea es que quede resguardado de la misma manera” en la próxima Carta Fundamental. Es decir, que “no haya ninguna política publica que se pueda implementar que vaya en contra de la vida desde la concepción”.

En el marco de la actual ley que permite el aborto bajo tres causales -riesgo de la vida de la madre, riesgo de la vida del feto, gestación por violación- “entendemos que esta política publica ya está implementada, pero lo que nosotros debemos asegurar es que en una nueva Constitución quede resguardado que no se pueda optar a aborto libre“.

Lee también: Andrés Carey: La importancia de la tecnología y las energías limpias en la nueva Constitución

Educación

Por otro lado, Muñoz apuntó contra la Ley de Inclusión, asegurando que esta no permite que los “padres puedan elegir ya la educación que quieren para sus hijos, puesto que esta ley lo que hizo fue regular la admisión en los colegios, de manera que los padres tienen que postular a sus hijos en una plataforma virtual y el Estado les asigna el colegio“.

Pero de acuerdo con Muñoz, actualmente “no escoges ni eliges el colegio para tus hijos, no eliges la educación que tus hijos reciben, entonces es importantísimo que quede consignado y resguardado el derecho preferente de los padres y que el Estado no puede implementar políticas públicas contrarias a este derecho”, dice.

“Nunca va a ser una buena opción ni una buena medida que el Estado le asigne la educación a nuestros hijos. Porque lo que hace el Estado es mirar a través de una plataforma virtual lo que a nosotros nos interesa como familia”, argumenta.

Lee también: Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, va por un cupo en el D13

Plantea, por ejemplo, que “hay personas que son de ideologías religiosas definidas, y el Estado lo envía (a sus hijos) a colegios donde la creencia religiosa es totalmente diferente. O hay padres que quieren postular a sus hijos a colegios deportivos, y el Estado los envía a un colegio laico sin proyectos educativo deportivo, sino de exigencia académica”.

Cabe señalar que a lo que la candidata hace referencia es al proyecto de ley promulgado el 29 de mayo de 2015 y vigente desde el 1 de marzo de 2016, en el segundo gobierno de la ex presidenta Bachelet. Según información obtenida desde el Ministerio de Educación, el objeto de esta ley apunta a “mejorar la calidad de la educación del sistema escolar chileno e igualar las condiciones para que todos los colegios que reciben subvención del Estado puedan entregar una educación de calidad“. Y también “otorga más derechos a los estudiantes y a las madres, padres y apoderados para escoger la escuela donde quieren que sus hijos estudien, sin estar condicionados por la capacidad de pago ni las capacidades académicas de los estudiantes”.

Descentralización

Al mismo tiempo, otros de los lineamientos de la candidata Erika Muñoz se relaciona con el reconocimiento de las municipalidades como organismos territoriales de excelencia, aunque aclara que no apunta a un Estado Plurinacional, ya que, dice, “nosotros somos una sola nación”.

“Lo que sí creo es en una descentralización y optimización de los recursos a través de un trabajo territorial con las municipalidades y organizaciones sociales que hoy día le hacen tan bien a la sociedad. De hecho, las organizaciones sociales son la base de la sociedad”, asegura.

Lo anterior, argumenta, es a raíz de que “en la mayoría de los casos tenemos necesidades reales en las comunas y regiones, y tenemos que esperar estas decisiones a nivel central para poder implementarlas, y eso no debe pasar”. Por lo tanto, “estamos por darle mayor facultad a las municipalidades”.

En cuanto al rol del Estado que debería quedar consignado en la nueva Constitución, postula un “Estado semipresidencial. Creo que algo así nos haría muy bien porque nos obligaría al diálogo y no tendríamos, por ejemplo, la situación que tenemos hoy día donde un gobierno presenta proyectos muy necesarios, y un Congreso mayoritariamente de izquierda o contrario, que es obstruccionista”.

Lee también: Francisca Desbordes busca un cupo por el D6: “Me gustaría ayudar a impulsar el proyecto de mi papá”

Manifestación de la fe

La religión ha sido un tema ampliamente abordado en la última semana tras los anuncios del Ministerio de Salud que prohibían, en primera instancia, las ceremonias durante la Fase 2. Una situación que, 24 horas después, fue modificada, permitiendo reuniones religiosas de hasta 10 personas en espacios cerrados, y 20 en espacios abiertos.

Al respecto, la candidata constituyente asegura que “en un momento tan difícil para el país, quienes somos cristianos sabemos la importancia que tiene poder desarrollar también espiritualmente toda nuestra vida. Y es difícil vivir una situación que estamos viviendo como país, y ver los malls abiertos, los circos abiertos, las escuelas abiertas y las iglesias cerradas”.

Y pese a la flexibilización del gobierno sobre la realización de cultos religiosos, Muñoz asegura que el aforo de “10 personas dentro de una iglesia, cuando son espacios muy grandes en algunos casos, versus tiendas comerciales que son mucho mas pequeñas”, es una “incoherencia”.

De la mano de la anterior, afirma que “es importantísimo resguardar nuestro derecho a la libertad de culto”. “Es una bandera de lucha la libertad de culto, pero también la libre manifestación de nuestra fe. Que podamos tener la oportunidad de manifestarlo pero también de poder abrir nuevas iglesias”, añade.

“Eso tiene que quedar resguardado”, dice. “Nosotros estamos levantando una bandera de derechos que ya están en la Constitución y que queremos seguir consagrando en esta nueva Carta Magna”, explica.

Lee también: Yuyuniz Navas votó Rechazo, pero siente la necesidad de tomar un rol activo en la Constituyente

Derechos sociales

“No solamente tienen que ser el título de la canción, sino también el contenido de dónde queremos llegar”. Eso plantea respecto de los derechos sociales que deben quedar consignados, según su visión, en la nueva Carta Magna, haciendo énfasis en pensiones, salud y medioambiente.

El primer lugar, alude a una “pensión digna”, la cual “está resguardada como un derecho social en la Constitución, pero eso desgraciadamente no evitó que tuviéramos pensiones ínfimas para nuestros adultos mayores, porque no hubo un resguardo de eso”.

Por ello, apunta a “dejar consagrado y explícito una pensión mínima equivalente a un sueldo mínimo actual”.

Mientras que “cuando hablamos de salud, no podemos hablar del derecho a la salud solamente, debemos hablar del derecho a la salud integral. El Estado debe verse obligado a cubrir toda la necesidad de salud de la población en todas las áreas. No puede ser más importante una hora de un médico general, que una hora de salud mental para una persona que esté viviendo depresión. Porque esa hora de salud mental puede salvar una vida, porque la gente en Chile se suicida”, dice Erika Muñoz.

“Cuando un adulto mayor llega a la edad de jubilarse y empieza a vivir una vida diferente, no hay un acompañamiento psicológico y eso es parte de la salud integral. Cuando un abuelito se cae y se rompe la cadera, y no lo pueden operar porque queda en lista de espera y debe esperar meses, el Estado debiera tener la preocupación de llevar a ese adulto mayor a que se opere con cargo del Estado en una clínica privada”.

En el caso del medioambiente, plantea “elevar a rasgo constitucional el derecho al agua como un derecho fundamental, porque hoy día lo tenemos resguardado solamente como un bien de uso público”. Esto, dice, provoca que en zonas del propio distrito que busca representar, como Quintero y Puchuncaví, haya “hogares que están sufriendo no solo por la sequía, sino que también por la falta de agua”.

Lee también: Melisa Becker va por La Araucanía: “En casa siempre se hablaba de lo lindo que es influir en la vida de las personas”

Y, al mismo tiempo, consagrar “un medioambiente libre de contaminación. Nosotros no podemos, en nuestro país, seguir mirando cómo se levantan zonas de sacrificio, y hacer la vista gorda de una situación tan difícil que viven nuestros compatriotas”.

Para esto, plantea “fomentar el emprender de nuevas empresas, porque el país necesita ese desarrollo económico, pero esa empresa tiene que ir con toda la normativa y toda la fiscalización vigente para que el impacto medioambiental no sea de daño a los ciudadanos”, concluyó.