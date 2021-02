Melisa Becker (30) es abogada y trabaja en la Municipalidad de Vitacura. Es hija de Miguel Becker, alcalde de Temuco durante 12 años, por lo que cuando se le ofreció desde Renovación Nacional asumir una candidatura a la Convención Constitucional no lo dudó y tomó el desafío en el distrito 23.

“Siempre me ha gustado el servicio público, siempre me ha llamado la atención, y en la casa siempre se hablaba de lo lindo que es influir en la vida de las personas, cambiándoles la vida. Entonces, siempre he estado con el bichito del servicio público”, cuenta a CNN Chile.

De ser elegida para la convención, afirma que abogará por la descentralización del país y el empoderamiento de los gobiernos locales, así como también espera defender los derechos sociales.

“También es importante la igualdad de género. Creo que es importante la igualdad de salarios, la división de responsabilidades en la crianza de los hijos, todo lo que la igualdad de género implica“, agrega. Al ser consultada sobre si es feminista, responde con poca seguridad un “sí”.

Problemáticas de una región

Como candidata por el distrito 23, que cubre la mitad de la Región de La Araucanía, le es imposible evitar las problemáticas que vive esta parte de Chile.

En ese sentido, Melisa asegura que “es importante el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, una cosa que ya no se puede pasar por alto es reconocer a los pueblos originarios en la Constitución”.

Esto implicaría que se consideren sus lenguas, costumbres y que cuenten con escaños reservados en el Congreso, propone la candidata.

“Hay que reconocer el aporte que han sido para la construcción de nuestro país, pero la multiculturalidad es lo que hay que reconocer en este momento“, señaló, descartando la idea de pasar a ser un país plurinacional.

Desde su vereda, indica que una salida al conflicto pasa por “un trabajo coordinado”, en el que se requiere “tener las leyes pertinentes para poder controlar la situación” y lograr “acuerdos entre todos los sectores para condenar la violencia, venga de donde venga”. Con todo, ve que su discusión se debiera dar a nivel legislativo y no pasa por la Constitución.

Ahora bien, separa los ataques incendiarios y otros hechos terroristas del conflicto mapuche. “En la región hay casi un 34% de población que se declaró perteneciente de pueblo indígena. Y de ellos, creo que todos quieren vivir en paz. No creo que sean parte del movimiento violentista“.

Sobre aplicar Estado de Sitio en la región, idea propuesta por parlamentarios de su sector, señala: “No tengo tan claro que esa sea la opción más recomendable hoy. Pero de que está desatado el terrorismo, está desatado”.

Consagración de derechos

Desde el estallido social de octubre de 2019 se volvió tema obligado la demanda de los derechos sociales, como salud, educación, vivienda, entre otros.

En el caso de la candidata Becker, considera relevante “dotar de contenido esos conceptos para que se puedan hacer políticas públicas efectivas“. “Hoy en día la Constitución es vaga respecto a esos conceptos”, añade.

Ahora bien, complementa señalando que “el gran problema de todo esto es que exista el presupuesto del Estado para poder ir cumpliendo a través de políticas públicas“, algo que dificultaría forzar en el texto que estos sean garantizados.

“Hay que ser realista igual y responsable con lo que se puede o no hacer a partir de la Constitución”, explica.