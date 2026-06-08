Caso El Olivar: Juzgado acoge a trámite querella contra ministro Iván Poduje

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar acogió a trámite la querella contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, interpuesta por la empresa representante Social Arquitectura por la paralización de las obras de reconstrucción y la demolición de viviendas en El Olivar, zona que fue afectada por incendios forestales en 2024.

El tribunal determinó que la acción judicial cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal y, por ello, ordenó derivar todos los antecedentes del caso al Ministerio Público.

En el libelo se acusa al ministro de cometer, presuntamente, abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al fisco al ordenar la detención de la construcción en el sector.

Asimismo, la acción incluye a la dirección subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso, liderada por Rodrigo Muñoz, y al seremi de Vivienda de la región, Marcelo Ruiz, según consignó Radio Bío Bío.

La querella contra el ministro

Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián denuncian que el secretario de Estado las excluyó de los proyectos de reconstrucción fijados para más de 350 familias que se vieron afectadas por el megaincendio de febrero de 2024 en la comuna.

Hace unos días, el titular de Vivienda se refirió a la acusación y arremetió contra las constructoras al calificarlas de “sinvergüenzas”.

Respecto a la Constructora San Sebastián, señaló que la compañía “construyó 150 viviendas sin los estudios estructurales adecuados, vulnerando las normas de resistencia al fuego, con materiales que no estaban calificados”, afirmando que “tienen toda la libertad de presentar las querellas que quieran. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestras propias querellas”.

Agregó que “esta empresa vulneró normas de resistencia al fuego en una reconstrucción que está hecha después de un incendio y eso lo detectó la Universidad de Chile y la Ditec. Son unos sinvergüenzas”.