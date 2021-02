“Candidato independiente a constituyente por distrito 11. De derecha y papá de 10 hijos”.

Esa es parte de la descripción que el abogado Francisco Orrego (53) hace de sí mismo en su biografía de Twitter. El ex presidente de TVN enviudó a los 28 años y dos años después conoció a su actual esposa. Ella ya tenía cinco hijos y juntos tuvieron cinco más.

Además de abogado, Orrego es columnista y se define como emprendedor. Fue subsecretario de Minería, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y en abril de 2018 asumió como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), cargo al que renunció en noviembre de ese mismo año en medio de la crisis de la señal estatal.

Como independiente, el candidato busca un cupo en la Convención Constitucional en representación del distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén), bastión electoral de la derecha que suma seis cupos para convencionales constituyentes.

En conversación con CNN Chile, plantea sus principales lineamientos, explica sus reproches a los partidos políticos y cuenta por qué busca un cupo en la CC, pese a haber votado Rechazo.

Lee también: María Soledad Cisternas, la abogada no vidente que quiere llevar la justicia e inclusión a la nueva Constitución

“No creo en eso de la hoja en blanco”

“Yo soy de los que están convenidos del aporte que hizo la actual Constitución al progreso de Chile durante los últimos 40 años. Todo lo que huela a ánimos refundacionales, no va conmigo”, dice Orrego al teléfono tras confirmar que marcó Rechazo en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Lo hizo porque “consideraba que las reformas que había que hacerle a la Constitución, había que hacerlas de acuerdo a la institucionalidad vigente, que era el Congreso“.

Al abogado no le gusta el concepto de la “hoja en blanco”, por eso acogió como su lema la frase “Por una mejor Constitución”. “No creo en eso de la hoja en blanco o que haya que echar todo lo que hemos construido en estos últimos 40 años por la ventana”, afirma.

Orrego opina que el reclamo sobre el origen de la Carta Magna -escrita en dictadura- “ha sido una especie de eslogan, de estigma o caricatura” que algunos sectores han intentado achacar a la Constitución. Él prefiere destacar la “serie sucesiva de modificaciones y reformas bastante sustanciales” con las que cree que fue “validada” la Carta Fundamental.

Pese a que sabía que votaría Rechazo, Orrego dice que decidió lanzarse como candidato apenas un día después que los partidos políticos firmaran el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.

¿Por qué? “El riesgo de que se repliquen parte de las malas prácticas del Congreso dentro de la Convención Constitucional es alto. En ese contexto, donde probablemente nos encontremos con muchos ánimos refundacionales, votos populistas, votos demagógicos, yo espero, a partir de la experiencia que tengo, ser un aporte en términos de seriedad y de experiencia“, responde.

“Hora de los independientes”

Aunque inscribió su candidatura como independiente, partidos de derecha -incluido el Partido Republicano- le ofrecieron integrar sus listas por distintos distritos. Él decidió embarcarse como independiente porque dice que siempre lo ha sido.

“Es la hora de los independientes y de reivindicar el rol que tienen los independientes en la política, en las ideas y en el espacio público. Yo no estoy en contra de los partidos políticos; lo que siento es que los partidos políticos, por importantes que sean, no pueden seguir teniendo el monopolio y la exclusividad de la participación en política o en la esfera pública“, manifiesta el ex presidente de TVN.

Lee también: La candidatura educativa de la profe Natalia Reyes: “Estamos enseñando qué es una Constitución”

Orrego se identifica con “aquellos millones de chilenos que están decepcionados o desilusionados de la política y desencantados de los partidos políticos”. Por eso, en enero espera “poder representar a todas aquellas personas independientes de derecha que quieren ver a una persona independiente en la Convención para que represente sus intereses y no los de los partidos políticos”.

Aunque tiene relación con las colectividades de derecha, sostiene que esta es más bien “secundaria o colateral”. De hecho, sus críticas no discriminan por color: “los partidos políticos funcionan como un cartel. Hacen todas las leyes, particularmente estas elecciones, como un traje a la medida. Son los primeros en llenarse la boca y hacer gárgaras con la importancia de los independientes en la vida púbica, pero son los primeros en poner todo tipo de obstáculos para que los independientes como yo podamos aportar al debate constituyente”.

Tras conocerse que 475 candidatos independientes podrían tener menos de un segundo para entregar su mensaje en la franja electoral, el abogado presentó un requerimiento en la Contraloría para que esta vele por la igualdad de condiciones en la propaganda. Reclama que esta disposición “afecta a los candidatos independientes, pero más grave, afecta a los electores y a la ciudadanía porque hoy día la gente lo que quiere no es votar por partidos políticos”.

📃✔️ Esta mañana fui a presentar un requerimiento a la Contraloría General de la República para que pueda resolver, la situación que nos afecta a los independientes en la franja electoral y podamos competir en igualdad de condiciones frente a los partidos políticos. pic.twitter.com/UWofQSiPPM — Francisco Orrego Constituyente 🇨🇱 (@forregob) February 22, 2021

Seguridad ciudadana

Orrego lanza una nueva crítica a los partidos al abordar uno de los principales ejes de su campaña: la seguridad ciudadana. Reclama que la previa de la elección del 11 de abril “ha sido una campaña de poca propuesta programática, de mucho diagnóstico, de mucho eslogan y de poco compromiso“.

El abogado asegura que “el tema del orden público y seguridad ciudadana hoy por lejos es la principal prioridad de los chilenos”. En esa línea, menciona los hechos de violencia registrados en el sur del país y, luego del llamado del Gobierno a un acuerdo nacional, señala: “le tengo muy poca fe al llamado del presidente de la República”.

“En su programa de Gobierno hizo una serie de promesas en relación al tema del orden público y seguridad ciudadana. El grado de avance de esas promesas ha sido bastante escaso, en parte por responsabilidad del propio Ejecutivo, pero también por los niveles de obstrucción de la propia oposición a la agenda (…) La clase política, en su conjunto, está en deuda con los chilenos en materia de orden público y de seguridad“, expresa.

Por eso, ha elaborado una serie de propuestas que pretenden hacer frente al problema de la delincuencia y la violencia, aunque adelanta que “la nueva Constitución no va a resolver en forma automática los problemas de delincuencia y seguridad y desorden público que sufren los chilenos”.

Lee también: Andrés Carey: La importancia de la tecnología y las energías limpias en la nueva Constitución

Sus principales propuestas en esta área son cuatro: robustecer el control del orden público; revisar la autonomía del Ministerio Público para que este sea fiscalizado por otro órgano del Estado; otorgar más atribuciones a la policía y a las FF.AA. en el control del orden público; y limitar el otorgamiento de indultos generales, punto en el cual critica el proyecto de un grupo de diputados de oposición para indultar a los presos del estallido social. “No puede volver a suceder. Eso es algo que la nueva Constitución lo tiene que prohibir abiertamente”, dice.

—De irle bien el 11 de abril, ¿tiene aspiraciones de continuar en cargos elegidos popularmente?

—Mi candidatura constituyente es genuina. No aspiro a ser constituyente ni por poder, ni por plata, ni para iniciar una carrera política. Para mí es un honor y un deber ser constituyente. Por eso, decidí donar el 100% de mi dieta a una ONG que promueva el emprendimiento entre micro empresarios. Yo voy a ejercer mi cargo a constituyente no sólo con transparencia, no sólo con austeridad, pero por sobre todo con honestidad. Este es mi último y el más importante desafío que he asumido en mi vida profesional.