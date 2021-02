Natalia Reyes (33) es abogada y magíster en Política y Gobierno. Actualmente se desempeña como docente en las carreras de Derecho de la Universidad de Concepción y la Universidad La República, ambas con sus sedes en Chillán. Una vocación legislativa que, sumada al incentivo que recibió de parte de sus alumnos y colegas, la motivaron a participar en la carrera por un cupo en la Convención Constitucional.

Tras participar en la Oficina de Apoyo Ciudadano que abrió la sede de la U. de Concepción durante el estallido social de 2019, que cumplió una labor social muy importante en la comunidad durante meses, nació en ella el interés por participar en el proceso constituyente, lo que la llevó a postularse como candidata independiente por RN en el distrito 19.

En conversación con CNN Chile, la jurista explicó cuáles son sus prioridades para la nueva Carta Magna y entregó su opinión respecto a las diversas candidaturas que se han presentado para ser parte de la Convención Constitucional.

Infancia, Vivienda y Educación como ejes fundamentales

Aclarando desde un principio que no es política, ya que nunca ha militado en ningún partido, Natalia reconoce que tras desempeñarse haciendo clases de Protección a la Infancia en la Universidad de Concepción, el tema de los menores vulnerables de nuestro país fue el que más la motivó a involucrarse en el proceso constituyente.

Sobre la crisis del Sename y la situación de desprotección que viven los niños en Chile, Reyes afirma que “conozco desde adentro toda esta problemática y he seguido escándalo tras escándalo hasta la fecha. He tenido una mirada desesperanzadora respecto de todo el proceso, porque vemos que pasa el tiempo y no avanza. No salen los proyectos de ley, de garantías de derechos. No avanzamos en esto y cada año parece que viene un escándalo peor que el anterior”.

“Eso me motivó porque creo que sí es necesario contemplarlo. La nueva Constitución tiene que consagrar un catálogo de derechos, pero también es importante tutelar ciertos derechos de manera reforzada, y, en este caso, uno de ellos para mí es el tema de la niñez. Es una manera de darle un empujón al tema de la infancia que está en una etapa de desprotección, eso es lo que vemos”, apuntó.

A su vez, la abogada asegura que, de cara a la redacción de una nueva Constitución, “hay que revisar todos los derechos fundamentales. Obviamente fortalecer algunos que son más importantes, como la educación, salud y seguridad social. Uno de los más importantes, creo yo, es el derecho a la vivienda, al menos de lo que yo he podido sintonizar con la gente”.

“La vivienda es la base del bienestar, es donde pasamos más tiempo. Nuestra cotidianeidad y nuestro desarrollo está relacionado al lugar en que vivimos. Por eso yo considero súper importante el consagrar el derecho a la vivienda digna, de calidad e integrada socialmente”, indicó.

En relación a la educación y cómo debería ser contemplada en la nueva Carta Magna, Natalia afirma que “actualmente está regulado el derecho a la educación, tanto la libertad de enseñanza, que es la libertad para abrir establecimientos educacionales, como también el derecho a la educación, que es un derecho social en donde la gente tiene que acceder al más alto nivel de desarrollo desde el punto de vista educacional. Entonces tenemos las dos regulaciones, pero hoy día yo creo que el déficit en el tema educacional es la calidad, esa es la deuda”.

“Algunos dicen que si toda la educación fuera pública todo mejoraría, y no necesariamente es así. Si tú comparas la educación pública y la privada, es de mejor calidad la educación privada actualmente en nuestro país. Y ni siquiera cumplimos estándares internacionales, porque dentro de las pruebas internacionales tanto la educación pública como privada en Chile está en los últimos puestos siempre”, aseveró.

Una candidatura educativa

Por otro lado, Natalia ha participado activamente informando a la ciudadanía sobre el proceso constituyente, ya que, según afirma, la gente debería votar de forma consciente e informada porque “este proceso es trascendental”.

En esa línea, la candidata por el D19 manifestó que “esta votación es súper importante, porque si la gente se integra mal a esta Convención, a este nuevo órgano, no vamos a tener mejoras sustanciales. Se están tirando igual muchos políticos, o ‘hijos de’, o personas famosas. Entonces es importante que el voto de la ciudadanía sea informado y también responsable”.

“Nos hemos dedicado mucho a ser una candidatura más que política, una candidatura educativa. En redes sociales estoy como profe Reyes o profe Natalia Reyes porque así me dicen todos. Estamos enseñando qué es una Constitución, para qué sirve, y todo súper básico. Porque la gente a veces tiene expectativas desmedidas del proceso”, añadió.

Acerca de si le parece correcto que haya un espectro tan amplio de candidatos a la Convención Constitucional, Reyes afirma que “creo por una parte que en este nuevo órgano tienen que haber profesores de Derecho Constitucional, que sería mi caso. Porque nosotros manejamos todos los temas de manera transversal. Yo te puedo hablar más o menos de todos los temas”.

“Pero también tienen que haber expertos en ciertos temas. Por ejemplo, en educación está bien lógicamente que se postulen profesores, porque se manejan en el tema y tienen otra visión. Obviamente que desde los diferentes mundos el debate va a ser mucho más rico. O que se postule un médico porque él va a hablar de la salud desde otra mirada, desde otro punto de vista”, indicó.

“En lo que no estoy de acuerdo es con que muchas veces los candidatos son ‘hijos de’, pero que no tienen vínculos o una expertiz en ninguna materia. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a postularnos y ahí es la gente la que tiene que evaluar, tratar de votar por la gente que tenga vocación de servicio, que sean de confianza también. Porque esta es una labor única, es histórica, entonces es importante quiénes van a integrar este órgano”, manifestó.