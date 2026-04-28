Pedro Pascal se emocionó ante fans de Star Wars al presentar The Mandalorian and Grogu en la CCXP 2026

Pedro Pascal vivió un emotivo momento el fin de semana durante su participación en la CCXP México 2026, donde fue parte del panel de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la nueva película de Lucasfilm basada en la historia de Din Djarin y Grogu.

El actor chileno-estadounidense llegó al evento junto al director, guionista y productor Jon Favreau, además de Grogu, uno de los personajes centrales de la franquicia.

Pedro Pascal llora al recordar cómo entró a Star Wars ❤️ pic.twitter.com/VIf69tw2tY — Miguel Araiza (@miguelaraizac) April 26, 2026

La presentación incluyó un adelanto exclusivo de la cinta ante los asistentes de la convención realizada en Ciudad de México.

Durante el encuentro, Pascal recibió una ovación del público y se mostró visiblemente conmovido.

Al explicar su reacción, respondió en español: “Soy viejito, pasa muy fácil”.

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El intérprete de 51 años también abordó el significado personal que tiene para él participar en una película de Star Wars.

Según relató, la saga formó parte de su infancia y verla en salas de cine fue una experiencia ligada a su vida familiar.

“Siempre tuve el sueño de que se proyectara en la gran pantalla. Porque así crecí de niño, iba mucho al cine con mi familia. Y vi las películas de Star Wars en la pantalla grande”, señaló.

La película marcará el salto cinematográfico de Din Djarin y Grogu, personajes que alcanzaron popularidad a partir de la serie The Mandalorian, estrenada en Disney+.

En la nueva historia, ambos continuarán sus aventuras durante la era de la Nueva República.

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Star Wars: The Mandalorian and Grogu es dirigida por Jon Favreau y cuenta en su elenco con Pedro Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.

La producción fue filmada para IMAX y llegará exclusivamente a cines en mayo de 2026.