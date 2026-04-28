Emiratos Árabes Unidos abandonará la OPEP el 1 de mayo después de casi 60 años

Este martes Emiratos Arábes Unidos anunció que se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) este 1 de mayo.

La OPEP, organismo, conformado por Argelia, Arabia Saudita, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela, representa el 36% de la producción mundial de petróleo y mantiene casi el 80 % de las reservas totales de crudo de todo el mundo.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de los EAU y su perfil energético en constante evolución, lo que incluye una inversión acelerada en la producción nacional de energía, y refuerza su compromiso de desempeñar un papel responsable, confiable y con visión de futuro en los mercados energéticos mundiales”, explicaron a través de la agencia estatal de noticias del país, WAM.

“Esta decisión se produce tras una revisión exhaustiva de la política de producción de los EAU, así como de su capacidad actual y futura, y se basa en nuestro interés nacional y en nuestro compromiso de contribuir eficazmente a satisfacer las apremiantes necesidades del mercado”, agregaron.

Esta retirada de Emiratos Árabes Unidos también incluye la salida de la alianza OPEP+, que incluye a otras diez naciones productoras de crudo, y es liderada por Rusia.

Con esto, los EAU marcan el fin de una participación que comenzó en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y posteriormente de los Emiratos Árabes Unidos en 1971.

Actualmente los EAU representan aproximadamente entre el 3,5% y el 4% de la producción mundial, ubicándose dentro de los diez mayores productores de petróleo del mundo.