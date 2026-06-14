Las deudas de Energy: Revelan que cadena de gimnasios que cerró debe a sus acreedores casi $15 mil millones

Fue el pasado 5 de junio que el gimnasio Energy Club cerró de forma repentina, dejando a miles de clientes sorprendidos.

En este contexto, se dieron a conocer nuevos antecedentes relacionados con la empresa y con la Reorganización Judicial y las millonarias deudas que enfrentaba.

Según lo informado por Diario Financiero, la administración de la compañía reconoció ante los tribunales la imposibilidad de cumplir con el acuerdo económico alcanzado con sus acreedores en junio de 2025 y se allanó a un proceso de liquidación, debido al estado financiero irrecuperable de sus operaciones comerciales.

El origen de la crisis se remonta a diciembre de 2024, cuando la firma se acogió a una Reorganización Judicial asesorada por el estudio Nelson Contador Abogados.

Pese a pactar un plan de pagos y encontrarse en un período de gracia para el capital, la cadena de gimnasios encendió las alarmas tras incumplir obligaciones previsionales de sus trabajadores, registrar deudas por IVA y mantener un saldo pendiente de $1.363 millones con la Tesorería General de la República.

Actualmente, la firma es controlada por el fondo argentino Victoria Capital Partners, liderado por Carlos García, mientras que la gerencia general está a cargo de Alex Wiesner, quien posee una participación del 2%.

Los documentos legales ingresados al tribunal cifran la deuda total de Energy Club en $14.926 millones, siendo las entidades Scotiabank Chile, BCI e Inmobiliaria Catedral los principales acreedores.

En contraparte, los activos declarados por la empresa suman $12.539 millones, concentrados mayoritariamente en el valor de sus marcas comerciales por $8.522 millones y en bienes muebles por $2.349 millones. El balance financiero presentado ante la justicia expone la inviabilidad de la operación, revelando que la sociedad mantiene un saldo disponible de poco más de $9 millones en sus cuentas bancarias.