Gobierno informa ingreso al Congreso de proyecto que crea el Rol Único de Vándalos

Durante este domingo, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, anuncióque se ingresó al Congreso Nacional del proyecto de ley que crea el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, también denominado Rol Único de Vándalos.

Según lo informado por la autoridad en entrevista con Canal 13, Pávez detalló que la iniciativa legal fue presentada este sábado 13 de junio a través de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de tipificar conductas que dañen el entorno social y establecer sanciones administrativas, en el marco de la agenda de seguridad pública impulsada por el Ejecutivo.

La propuesta legislativa busca registrar a personas que agredan a personal de Carabineros, cometan delitos o incurran en vandalismo, tales como la destrucción de paraderos de transporte público o el rayado no autorizado de inmuebles particulares y museos.

Según detalló la autoridad, quienes resulten incluidos en este listado perderán el acceso a determinados beneficios estatales. El inicio de la discusión parlamentaria de la propuesta quedó fijado para la semana del 15 al 19 de junio en la corporación de origen.