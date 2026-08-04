Despachan al Senado proyecto que permite a FF. AA. hacer controles de identidad durante estados de excepción: ¿Cómo funcionará?

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto que faculta a personal de las Fuerzas Armadas a hacer controles de identidad y detenciones durante estados de excepción constitucional de emergencia o de catástrofe.

La iniciativa, que fue aprobada por 119 votos a favor y 27 en contra, busca “contribuir al resguardo del orden y la seguridad pública en el territorio afectado”.

En el texto se señala que personal de las FF. AA. podrá realizar controles de identidad, además de registrar vestimentas, equipaje o vehículos.

También se les permite realizar arrestos en casos de flagrancia, de acuerdo con las normas del Código Penal. Esto es solo para “poner al detenido a disposición de Carabineros o de la Policía de Investigaciones de forma inmediata y en el lugar más cercano posible”.

En la instancia estuvo presente el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien aclaró que el proyecto “no modifica los requisitos legales para realizar controles de identidad ni altera las normas que regulan la detención por flagrancia”.