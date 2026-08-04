Petróleo retrocede más de un 5% y cae de los US$ 80 tras posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por alcanzar un acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz llevaron al precio del petróleo a retroceder con fuerza durante este martes.

En concreto, los principales índices del crudo, el West Texas Intermediate (WTI) y el Brent, perdieron 5,54% y 5,11% respectivamente, dejando a ambos por debajo de la barrera de los US$ 80.

De esta manera, hacia la tarde el WTI cotizaba en US$ 75,89, mientras que el Brent lo hacía en US$ 79,49.

En esa línea, la analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos, afirmó que si el acuerdo entre EE.UU. e Irán se concreta y permite una reapertura segura y sostenida del estrecho de Ormuz, el petróleo debería perder buena parte de su prima geopolítica.

“El Brent podría moverse hacia la zona de US$70 a US$80 por barril. Aun así, la caída podría ser gradual, porque los inventarios globales permanecen reducidos, la normalización de la producción y del transporte puede tardar varios meses y todavía existen riesgos operativos y políticos”, explicó.

Asimismo, sostuvo que si las negociaciones fracasan, vuelven los ataques o se mantiene restringido el tránsito, el Brent podría regresar rápidamente sobre US$ 90 y acercarse nuevamente a US$ 100, porque el mercado enfrentaría mayores retiros de inventarios y costos de transporte.

“En un escenario extremo de cierre total sin medidas compensatorias, podría situarse en el rango entre US$ 101 y US$ 146, aunque el uso de reservas estratégicas, oleoductos alternativos y excepciones de tránsito podría moderarlo hacia un rango entre US$ 86 y US$ 107″, agregó.

“Hoy, el escenario más probable parece ser un acuerdo limitado que reduzca la tensión sin resolverla por completo, por lo que seguiría esperando precios volátiles y sensibles a cualquier señal sobre la seguridad marítima, las sanciones y el cumplimiento efectivo del pacto”, cerró.