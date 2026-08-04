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Inde Navarrette, protagonista de “Obsession”, debutará en un proyecto de videojuego aún sin revelar

Por José Ferrada
Inde Navarrette confirma que debutará como actriz de voz en un videojuego tras el éxito de Obsession.

Inde Navarrette, actriz revelación de “Obsession”, confirma que protagonizará un proyecto de videojuego aún sin detalles públicos. La cinta, dirigida por Curry Barker, recaudó más de $400 millones a nivel mundial con un presupuesto de apenas $750,000.

Un pasado como streamer que se volvió viral

Tras el estreno del filme, los fans redescubrieron su antiguo canal de Twitch, donde transmitía partidas de “Call of Duty” y “The Last of Us”. Navarrette había eliminado esos videos por temor a que afectaran su carrera actoral, aunque hoy se muestra feliz de que resurgieran en redes.

En entrevista con Variety, la actriz señaló que pronto “comenzará su viaje” poniendo voz a un personaje de videojuego, con la intención de explorar proyectos más grandes en el futuro.

Actualmente juega “God of War: Ragnarök” y aseguró que su papel soñado sería formar parte del universo de “Resident Evil”.

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