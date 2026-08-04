SpaceX cierra su primer trimestre como compañía pública con ingresos por US$ 7.800 millones

SpaceX presentó este martes su primer reporte de resultados trimestrales como empresa pública, correspondiente al segundo trimestre de 2026, luego de haber cerrado en junio una oferta pública inicial que le reportó ingresos netos por aproximadamente US$ 85.700 millones.

Las acciones de la compañía comenzaron a transarse en el Nasdaq Global Select y Nasdaq Texas el 12 de junio de 2026, bajo el símbolo SPCX.

Ingresos de US$ 7.800 millones, un alza de 92% interanual

La empresa reportó ingresos totales de US$ 7.800 millones durante el trimestre, un alza de 92% respecto a los US$ 4.100 millones registrados en el mismo período de 2025. El crecimiento se dio de forma transversal en sus tres segmentos de negocio: Espacio, Conectividad e Inteligencia Artificial.

Asimismo, SpaceX registró una pérdida neta de US$ 541 millones en el trimestre, una mejora de US$ 467 millones respecto a la pérdida de US$ 1.000 millones del año anterior.

El EBITDA ajustado de la compañía alcanzó los US$ 3.500 millones, un incremento de 191% interanual.

US$ 100.000 millones en caja y emisión de bonos por US$ 25.000 millones

Además de la oferta pública inicial, la compañía informó que el 26 de junio cerró una emisión inaugural de bonos por US$ 25.000 millones, con tasas de interés anuales de entre 5,35% y 6,65%.

Con estas operaciones, SpaceX cerró el trimestre con US$ 100.000 millones en caja, equivalentes de caja e inversiones líquidas, además de un respaldo de contratos por US$ 47.500 millones.

Starlink duplica suscriptores a 12 millones e IA crece 247%

Por segmento, el área de Conectividad, que incluye el servicio satelital Starlink, generó ingresos por US$ 4.300 millones, un alza de 66% interanual, impulsada por la duplicación de los suscriptores de Starlink hasta 12 millones.

El segmento de Inteligencia Artificial, en tanto, reportó ingresos de US$ 2.600 millones, un incremento de 247% interanual, mientras el área Espacio, que agrupa los servicios de lanzamiento, generó US$ 962 millones, un alza de 29% frente al año anterior.