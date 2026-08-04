Senador Pedro Araya (PPD) confirma respaldo a fórmula de compensación del Gobierno para municipios en megarreforma

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, confirmó que respaldará este martes la fórmula de compensación propuesta por el Gobierno para los municipios en la recta final de la votación de la megarreforma.

El anuncio se dio tras la conversación que sostuvo el parlamentario con el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, a pocas horas de que iniciara la votación del informe de la Comisión Mixta en la Cámara Alta. Este mecanismo busca compensar a las municipalidades, debido a que la exención del pago de contribuciones a adultos mayores podría generar una menor recaudación de recursos.

De esa forma, Araya, que había adelantado mediante una declaración pública que no descartaba aprobar el último artículo pendiente del Plan de Reconstrucción Nacional, confirmó durante esta jornada su voto a favor.

Explicó a Emol que su decisión se debió a que “varios alcaldes nos transmitieron que ellos preferían hoy día tener un mal acuerdo, respecto de una ley cuya tramitación probablemente se demore en el Congreso y no les garantice recursos para poder llegar a fin de año”.

Asimismo, señaló que en el acuerdo “no hubo nada que se comprometiera. Lo que hubo fue una conversación respecto de qué es lo que ocurre con el financiamiento municipal“.

Pese a que reconoció que la fórmula que propone la administración del presidente José Antonio Kast es “bastante regresiva“, indicó que “es la única que permite hoy día garantizar que los municipios van a tener los recursos para seguir funcionando”.