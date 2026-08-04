Utilidad de LATAM Airlines cae 48% en el segundo trimestre pese a un crecimiento del 28% en sus ingresos por alza de combustibles

Este martes, LATAM Airlines Group publicó sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, en los que registró una utilidad de US$ 125 millones, una caída de 48% frente a los US$ 242 millones obtenidos en el mismo período de 2025, según los estados financieros intermedios consolidados presentados a la CMF.

El retroceso se produjo pese a que los ingresos de actividades ordinarias del grupo crecieron 27,6% entre abril y junio, hasta los US$ 4.183 millones.

Gasto en combustible casi se duplica hasta US$ 1.712 millones

El principal factor detrás de la caída de la utilidad fue el gasto en combustible, que alcanzó los US$ 1.712 millones en el trimestre, prácticamente el doble de los US$ 887 millones desembolsados un año antes, equivalente a un aumento de 93,1%.

Ese ítem explicó una gran parte del alza de 45,9% en el costo de ventas del período, que llegó a US$ 3.453 millones.

La ganancia de actividades operacionales se ubicó en US$ 218 millones en el trimestre, un retroceso de 49,4% respecto a los US$ 432 millones registrados en igual lapso de 2025.

La ganancia bruta, en tanto, cayó 23,5% hasta los US$ 671 millones, desde los US$ 877 millones del segundo trimestre del año pasado.

Otros costos operacionales también mostraron alzas: el mantenimiento de aeronaves subió 24,2% hasta US$ 221 millones, las comisiones aumentaron 38,6% hasta US$ 79 millones y los servicios a pasajeros crecieron 28,3% hasta US$ 110 millones.

Primer semestre con utilidad de US$ 701 millones, un 17,5% más que en 2025

En el acumulado del primer semestre, el panorama es distinto: la compañía anotó una utilidad de US$ 701 millones, un 17,5% superior a los US$ 597 millones del mismo período de 2025.

Los ingresos ordinarios semestrales llegaron a US$ 8.204 millones, un alza de 24,5% interanual, con un resultado operacional de US$ 1.030 millones.

Brasil lidera ventas con US$ 3.591 millones en el semestre

Por mercado de origen de las ventas, Brasil se consolidó como la principal fuente de ingresos del grupo con US$ 3.591 millones en el semestre, un aumento de 34,7% frente al año anterior.

Le siguieron Chile con US$ 1.190 millones (+13,6%), Estados Unidos con US$ 814 millones, Perú con US$ 724 millones y Europa con US$ 627 millones (+29,3%).

La compañía cerró junio con US$ 2.651 millones en efectivo y equivalentes, un aumento respecto a los US$ 2.150 millones de diciembre de 2025, y con activos totales por US$ 19.648 millones.

Su patrimonio total llegó a US$ 1.986 millones, mientras el flujo neto de las actividades de operación del semestre alcanzó los US$ 1.543 millones.

Entre los hechos posteriores al cierre, la aerolínea informó que el 3 de agosto sus accionistas aprobaron en junta extraordinaria un nuevo programa de recompra de acciones por hasta el 5% del capital social, equivalente a 28.710.799.185 acciones de un total de 574.215.983.709.