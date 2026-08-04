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Utilidad de LATAM Airlines cae 48% en el segundo trimestre pese a un crecimiento del 28% en sus ingresos por alza de combustibles

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Utilidad de LATAM Airlines cae 51% en el segundo trimestre pese a un crecimiento del 27% en sus ingresos por alza de combustibles (Agencia Uno)

Este martes, LATAM Airlines Group publicó sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, en los que registró una utilidad de US$ 125 millones, una caída de 48% frente a los US$ 242 millones obtenidos en el mismo período de 2025, según los estados financieros intermedios consolidados presentados a la CMF.

El retroceso se produjo pese a que los ingresos de actividades ordinarias del grupo crecieron 27,6% entre abril y junio, hasta los US$ 4.183 millones.

Gasto en combustible casi se duplica hasta US$ 1.712 millones

El principal factor detrás de la caída de la utilidad fue el gasto en combustible, que alcanzó los US$ 1.712 millones en el trimestre, prácticamente el doble de los US$ 887 millones desembolsados un año antes, equivalente a un aumento de 93,1%.

Ese ítem explicó una gran parte del alza de 45,9% en el costo de ventas del período, que llegó a US$ 3.453 millones.

La ganancia de actividades operacionales se ubicó en US$ 218 millones en el trimestre, un retroceso de 49,4% respecto a los US$ 432 millones registrados en igual lapso de 2025.

La ganancia bruta, en tanto, cayó 23,5% hasta los US$ 671 millones, desde los US$ 877 millones del segundo trimestre del año pasado.

Otros costos operacionales también mostraron alzas: el mantenimiento de aeronaves subió 24,2% hasta US$ 221 millones, las comisiones aumentaron 38,6% hasta US$ 79 millones y los servicios a pasajeros crecieron 28,3% hasta US$ 110 millones.

Primer semestre con utilidad de US$ 701 millones, un 17,5% más que en 2025

En el acumulado del primer semestre, el panorama es distinto: la compañía anotó una utilidad de US$ 701 millones, un 17,5% superior a los US$ 597 millones del mismo período de 2025.

Los ingresos ordinarios semestrales llegaron a US$ 8.204 millones, un alza de 24,5% interanual, con un resultado operacional de US$ 1.030 millones.

Brasil lidera ventas con US$ 3.591 millones en el semestre

Por mercado de origen de las ventas, Brasil se consolidó como la principal fuente de ingresos del grupo con US$ 3.591 millones en el semestre, un aumento de 34,7% frente al año anterior.

Le siguieron Chile con US$ 1.190 millones (+13,6%), Estados Unidos con US$ 814 millones, Perú con US$ 724 millones y Europa con US$ 627 millones (+29,3%).

La compañía cerró junio con US$ 2.651 millones en efectivo y equivalentes, un aumento respecto a los US$ 2.150 millones de diciembre de 2025, y con activos totales por US$ 19.648 millones.

Su patrimonio total llegó a US$ 1.986 millones, mientras el flujo neto de las actividades de operación del semestre alcanzó los US$ 1.543 millones.

Entre los hechos posteriores al cierre, la aerolínea informó que el 3 de agosto sus accionistas aprobaron en junta extraordinaria un nuevo programa de recompra de acciones por hasta el 5% del capital social, equivalente a 28.710.799.185 acciones de un total de 574.215.983.709.

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